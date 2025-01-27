"Да чтоб он у тебя отсох!": мужчина избил дагестанку, отказавшую ему в интиме

В Дагестане женщина вызвала скорую помощь. По её словам супруг жестоко избил, ломая об её голову стулья. И всё из-за невыполненного супружеского долга. Женщина в истерике сообщила, что устала от приставаний мужчины.

Выяснилось, что дагестанка пригласила домой подруг, договорившись с благоверным, что тот посидит где-нибудь с друзьями. Мужчина согласился, но перед уходом потребовал от сожительницы интима. Женщина, которой было некогда (и квартиру убери к приходу гостей, и еды наготовь) отказала - и джигит дал волю рукам.