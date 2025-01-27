"Да чтоб он у тебя отсох!": мужчина избил дагестанку, отказавшую ему в интиме

Женщина эмоционально поведала бригаде скорой, что сожитель её достал своими приставаниями.
В Дагестане женщина вызвала скорую помощь. По её словам супруг жестоко избил, ломая об её голову стулья. И всё из-за невыполненного супружеского долга. Женщина в истерике сообщила, что устала от приставаний мужчины.
Выяснилось, что дагестанка пригласила домой подруг, договорившись с благоверным, что тот посидит где-нибудь с друзьями. Мужчина согласился, но перед уходом потребовал от сожительницы интима. Женщина, которой было некогда (и квартиру убери к приходу гостей, и еды наготовь) отказала - и джигит дал волю рукам.
Осторожно! Нецензурная лексика!
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Как сообщают местные СМИ, эту пару ранее навещала полиция - их также вызывали во время скандала.
А соотечественники дагестанца отреагировали на эту историю по-разному: кто-то вспомнил Коран и посулил поднявшему на женщину руку всевозможные кары, кто-то отругал женщину, которая посмела отказать мужчине. А некоторые посетовали, что теперь даже скорую не вызовешь - кто-то тайно снимет контент и выложит его в соцсети.
В местных Телеграм-каналах, где всё про всех знают, поведали, что пара не расписана официально, а лишь сожительствует. Люди они эмоциональные, и без мексиканских страстей не обходится. Как сейчас себя чувствуют дагестанские Ромео и Джульетта, неизвестно.
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А вообще проблема на пустом месте: ну не хочешь ты мужу давать - так и не гони его к друзьям тогда. Пусть подруги придут, выпьют - кто-нибудь и даст. А может, и не одна. В конце концов - зачем ещё подруги нужны?
А то, что собственницы, это да... Но не всё же решается избиением.
И этот даг тож уже понял. Хотя....?