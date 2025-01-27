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"Да чтоб он у тебя отсох!": мужчина избил дагестанку, отказавшую ему в интиме

"Да чтоб он у тебя отсох!": мужчина избил дагестанку, отказавшую ему в интиме

Автор:
27 января 2025 10:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Дагестан   избиение   интим   реакция соцсетей   сожители   супружеский долг   
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Женщина эмоционально поведала бригаде скорой, что сожитель её достал своими приставаниями.

В Дагестане женщина вызвала скорую помощь. По её словам супруг жестоко избил, ломая об её голову стулья. И всё из-за невыполненного супружеского долга. Женщина в истерике сообщила, что устала от приставаний мужчины.


Выяснилось, что дагестанка пригласила домой подруг, договорившись с благоверным, что тот посидит где-нибудь с друзьями. Мужчина согласился, но перед уходом потребовал от сожительницы интима. Женщина, которой было некогда (и квартиру убери к приходу гостей, и еды наготовь) отказала - и джигит дал волю рукам.


Как сообщают местные СМИ, эту пару ранее навещала полиция - их также вызывали во время скандала.


А соотечественники дагестанца отреагировали на эту историю по-разному: кто-то вспомнил Коран и посулил поднявшему на женщину руку всевозможные кары, кто-то отругал женщину, которая посмела отказать мужчине. А некоторые посетовали, что теперь даже скорую не вызовешь - кто-то тайно снимет контент и выложит его в соцсети.



В местных Телеграм-каналах, где всё про всех знают, поведали, что пара не расписана официально, а лишь сожительствует. Люди они эмоциональные, и без мексиканских страстей не обходится. Как сейчас себя чувствуют дагестанские Ромео и Джульетта, неизвестно.

Источник:

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Метки: Видео   Дагестан   избиение   интим   реакция соцсетей   сожители   супружеский долг   
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41  комментарий
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2k
surgy 2 часа назад
Погодите, это тот дагестан, жители которого любят учить нас - жителей остальной части России, морали и правилам поведения, особенно девушек?!…
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520
Сергей 15 минут назад
в мире животных
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−16
Goga 18 минут назад
Опять чёрное ((
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3k
Алекс 46 минут назад
зачем тут новости зоопарка?
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9k
Ntvl 48 минут назад
очередное животное захотело по.еба.ться... ну сходи в хлев осла вы.еби перед встречей с друзьями, б.лять! это же для этих бармалеев в порядке вещей! ...обидела бедненького!
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73
odette Ntvl 20 минут назад
согласен, осла легче содержать чем такую бабу, меньше нужно ))))))
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9k
grigorenko vladislav 51 минуту назад
Когда действительно за@бал, а не вот это ваше всё, девушки дорогие.
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3k
константин Час назад
Табуреткой по башке это перебор
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21k
Михаил Гривин Час назад
Врачиха как резко отскочила, когда он к бабе обниматься полез. Забоялась, что и её под шумок отчпокают


А вообще проблема на пустом месте: ну не хочешь ты мужу давать - так и не гони его к друзьям тогда. Пусть подруги придут, выпьют - кто-нибудь и даст. А может, и не одна. В конце концов - зачем ещё подруги нужны?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
15k
886
Дмитрий Базурин Час назад
Нах... баба с ним живет, если он такой изверг-еба....рь? Нах.... он содержит и терпит эту истеричку не давалку? Значит не все так плохо у них, видимо у нее ПМС, а у него СТОЯК!
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5k
Chev Chelios Час назад
Никогда не понимал баб, которые не дают. Это же мы, мужики, там корячимся чота, пыхтим, стараемся не закончить раньше времени, просто стараемся, пытаемся не быть однообразными и тд, но нет такого, чтобы мужик отказался от этого дела, типа устал или голова болит, а вот баба, которая просто лежит, полулежит, сидит, короче в какой-то комфортной позе фиксируется и особо не шевелится обязательно будет отказывать!
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30k
ЦСКА 2 часа назад
Еб.т, аж дым из жопы идет....
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4k
Autumn2015 2 часа назад
Ну по законодательству, изнасилование в браке такое же изнасилование и за него тоже можно присесть, а тут вовсе сожительство.
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2k
Dima 2 часа назад
ебрь-террорист
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14k
hunter 2 часа назад
тяжела и неказиста жизнь голодного дагиста
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15k
DDR 2 часа назад
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5k
Radugananebe 3 часа назад
Удивляет, как в комментариях говорят: разведись, да и все. Аак у них с этим просто. Не дала - разводись.
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478
Йожик Radugananebe 2 часа назад
Да они даже не расписаны!!
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73
odette Йожик 21 минуту назад
значит уйди, хотя если он её содержит.... то по другому картина воспринимается
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24k
banzai7 3 часа назад
Это у них стиль отношений такой. У каждого свой сценарий. Через час могут начать обниматься и целоваться.
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296
Ли Харви Освальд 3 часа назад
В мире животных
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1.1M
NAZARETH 3 часа назад
Ненавижу бл... домашних (кухонных) боксёров
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73
odette NAZARETH 21 минуту назад
по другому - это извиниться, забрать зубную щетку и уйти на теплотрассу
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16k
Alex 3 часа назад
Чурки такие чурки...
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73
odette Seryi_spb 22 минуты назад
+100
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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