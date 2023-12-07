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"Скиньте цену до 0 рублей": поведение ЯЖЕМАТерей, выходящее за рамки разумного

"Скиньте цену до 0 рублей": поведение ЯЖЕМАТерей, выходящее за рамки разумного

Автор:
07 декабря 2023 15:42
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   горе мамы   идиотки   фото   яжематери   яжемать   
5741
14

Давно мы не делились проделками яжематерей. На этом фронте без изменений, есть парочка новых приколов. Глупость, наглость по-прежнему зашкаливают!

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Метки: Прикол   горе мамы   идиотки   фото   яжематери   яжемать   
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20  комментариев
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Вопрос ведь даже не в яжматерях, на деле очень многие люди считают, что им должны. А эти, считают что им должны ещё больше.
Правда я уверен, что часть выдумка, многие любят паразитировать на различных темах.
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1k
Andrey G 2 минуты назад
Обколюца своими черешнями, а потом мама с двумя дитьми не может сладенького деткам позволить.
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1k
Faithless 16 минут назад
Набор какого-то неадекватного барахла, направленного на то, чтобы всем рассказать, как плохо иметь детей, быть матерями, и т.д. на эту тему
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176
Yago 41 минуту назад
ваще пофигу. Но вот бесит когда прутся с детьми в пивные бары.
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20k
anpetrof Час назад
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Ivan Час назад
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anpetrof Час назад
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229
Ли Харви Освальд Час назад
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В результате растить будет тот что в армии
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11k
Гомерчик Час назад
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2k
hammog Час назад
Душевная простота поражает)
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525
На хер ЗАПАД! 2 часа назад
Даже и не смешно...
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24k
Виталий Касандров 2 часа назад
Половина явные выдумки, троллей.
Половина к сожалению реальность. .
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Спелая кукурузинка

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