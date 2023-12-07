"Скиньте цену до 0 рублей": поведение ЯЖЕМАТерей, выходящее за рамки разумного

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Давно мы не делились проделками яжематерей. На этом фронте без изменений, есть парочка новых приколов. Глупость, наглость по-прежнему зашкаливают!
1. Максимум тупости
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Правда я уверен, что часть выдумка, многие любят паразитировать на различных темах.
Налить, что-ли сложно?
Половина к сожалению реальность. .