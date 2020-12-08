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"Ищу мужа, чтоб закрыл мой кредит и обеспечил сына!": наглые ЯЖЕМАТери, которым все должны

"Ищу мужа, чтоб закрыл мой кредит и обеспечил сына!": наглые ЯЖЕМАТери, которым все должны (16 фото)

Автор:
08 декабря 2020 10:30
Сообщество : Юмор
Метки: идиотки   прикол   современные мамашки   фото   я же матери   яжемать   
22051
16
"Отдай бесплатно!", "Я - мать, вы мне должны!", "Родишь - поймешь!" - и другие фразы, которые можно услышать от обнаглевших мам. Современные родительницы порой перегибают палку, словно соревнуются за звание самой бестолковой мамы. А вы встречали таких?
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Метки: идиотки   прикол   современные мамашки   фото   я же матери   яжемать   
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4k
SSD 3 часа назад
Сумасшедшее какие то... ...не человек - если не рожал (с) Мозг - как у белки.
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15k
Иван Человеков Полчаса назад
думаю, что большинство историй выдуманы
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4k
Leo Sun 37 минут назад
"Ищу мужа, чтоб закрыл мой кредит и обеспечил сына!": наглые ЯЖЕМАТери, которым все должны
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2k
Варяг оглы Чиуауа 40 минут назад
Да хватит уже глумиться над простой бабьей глупостью... Не все из этих бедолаг не имеют не то что высшего, но и базового образования, многие из крайне неблагополучных семей, и в жизни не видели ничего хорошего, Жить они хотят не хуже других, но возможностей для этого у них увы, нет! Так зачем ещё и унижать их? Лучше помогать по возможности, я например бэушные вещи не пытаюсь продать а раздаю таким вот бедолагам...
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4k
Янус Полуэктович Варяг оглы Чиуауа Полчаса назад
Жить они хотят не хуже других, но возможностей для этого у них увы, нет!
--------------------------------------------------------------------------------------------------
у них есть доступ в интернет! это уже не нищие. и вполне себе они могут работать. люди с образованием не рождаются, они его получают. а если эти шлюховатые вместо учёбы бухали да гуляли - это сугубо их проблемы. и надо им помогать не деньгами/вещами, а работой. пусть даже самой простой. Вроде "хочешь эту коляску за 7к, но нет денег? Хорошо, на неделе 3 раза уберёшься у меня в квартире и посуду помоешь, вот тебе и коляска". А то так они совсем уже хамеют.
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2k
Варяг оглы Чиуауа Янус Полуэктович 17 минут назад
а если эти шлюховатые вместо учёбы бухали да гуляли - это сугубо их проблемы.
---------------их так воспитали... и виновато в этом и семья и общество в котором они выросли и воспитывались.. А вот ответным хамством их точно не перевоспитать!
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−14
Вера 58 минут назад
Ну это же всё выдумки постановочные посты.
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9
Евпатий Час назад
Я дорогую коляску бесплатно отдавал. Но мне предложили проехать 400 км. У меня машина 23 л на сотню жрет, 12 цилиндров.
В итоге блоканули мой аккаунт на авито
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2k
HAL 9001 Евпатий 48 минут назад
нифига ты крутой!
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3k
Lola Евпатий 45 минут назад
"Ищу мужа, чтоб закрыл мой кредит и обеспечил сына!": наглые ЯЖЕМАТери, которым все должны
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9
Евпатий Варяг оглы Чиуауа 21 минуту назад
Фаэтон. Меня устраивает.
Я обязан поехать 400 км чтоб отдать бесплатно коляску?
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2k
Варяг оглы Чиуауа Евпатий 15 минут назад
Да нет... Ты никому ничего не должен. Не буду же я тебя жизни учить? Ты дядя взрослый, на фаэтон уже заработал.. Тебе виднее как тебе жить!
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2k
Варяг оглы Чиуауа HAL 9001 11 минут назад
Сын жалуется отцу:

- Пап, я познакомился с очень красивой девушкой, и она меня спросила:

- Ты учишься в МГУ? Я говорю - Нет.

- А у тебя есть Мерседес? Я отвечаю - Нет.

- А у тебя дом трехэтажный? Я говорю - Нет. И она меня бросила.

Отец:

- Ну, знаешь, сынок, ты, конечно, можешь бросить Оксфорд и перейти в МГУ......Можешь продать Феррари и купить Мерседес.....Но сносить три этажа ради этой дуры я не буду!!!
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5k
Denis Cudreacov Час назад
уффф, тема уже заезженна "до дыр" (из которых эти детки появляются).... нужны лайкодрочеру лайки, он достает "тему мамаш" из нафталина... все, лайки будут. Некоторые истории еще лет 6-7 назад встречал.
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4k
Majul Час назад
Пора уже вводить экзамен на адекватность и наличие мозгов перед тем как рожать.
Ладно подобные дуры по жизни, но ведь они и детей таких же недалеких воспитают. Дети то почему страдать должны...
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924
Kruma 2 часа назад
Они кажется живут в каком-то своём мире. Ну реально есть кто ведётся на такие объявления кроме им подобных??
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82k
Феофан 2 часа назад
Если это не фейки, то таких дебилок нужно отлавливать и отправлять на принудительное лечение в психушки.
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3k
Lola Феофан 44 минуты назад
В 90% выпускники фил. фака упражняются
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440
Александр Туманов 2 часа назад
От куда они все повылазили , ведь раньше не было их.
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15k
Андрей Александр Туманов 2 часа назад
Были, и не меньше чем сейчас, раньше просто интернета не было.
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3k
KonstantinLeirov Александр Туманов Полчаса назад
Есть такая старая престарая поговорка: Нарожала же п..да уродов... вот от туда и по вылазили
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19k
Davy Jones 3 часа назад
Я думаю для чего в Японии стоят автоматы по продаже ношеного белья, а это японцы страхи лечат.


Я думаю для чего в Японии стоят автоматы по продаже ношеного белья, а это японцы страхи лечат.
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392
... 3 часа назад
предыдущим е.барям если не сгодились, то и здесь не пригодились!
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