"Ищу мужа, чтоб закрыл мой кредит и обеспечил сына!": наглые ЯЖЕМАТери, которым все должны

"Отдай бесплатно!", "Я - мать, вы мне должны!", "Родишь - поймешь!" - и другие фразы, которые можно услышать от обнаглевших мам. Современные родительницы порой перегибают палку, словно соревнуются за звание самой бестолковой мамы. А вы встречали таких?

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1. Главное, чтобы мама на фото красиво получилась 1 Источник:

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2. Бесплатно отдай 0 Источник:

3. Кошмар, может, у нее еще и поклонники есть, личная жизнь, фото в купальнике? 0 Источник:

4. Желающие передрались 0 Источник:

5. Блогеры-мамы зарабатывают на всем 0 Источник:

6. Укатался

7. Ищет не мужа, а деньги 0 Источник:

8. Ох уж эти молодые мамы 0 Источник:

9. Все вокруг виноваты и должны им 0 Источник:

10. По лечению - они просто эксперты 0 Источник:

11. Отрицательный ответ, естественно, не понравился 0 Источник:

12. Уровень интеллекта - яжемать 0 Источник:

13. Завидует 0 Источник:

14. До 18 лет кормить будет? 0 Источник: