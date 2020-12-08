"Ищу мужа, чтоб закрыл мой кредит и обеспечил сына!": наглые ЯЖЕМАТери, которым все должны

"Отдай бесплатно!", "Я - мать, вы мне должны!", "Родишь - поймешь!" - и другие фразы, которые можно услышать от обнаглевших мам. Современные родительницы порой перегибают палку, словно соревнуются за звание самой бестолковой мамы. А вы встречали таких?
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6. Укатался
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у них есть доступ в интернет! это уже не нищие. и вполне себе они могут работать. люди с образованием не рождаются, они его получают. а если эти шлюховатые вместо учёбы бухали да гуляли - это сугубо их проблемы. и надо им помогать не деньгами/вещами, а работой. пусть даже самой простой. Вроде "хочешь эту коляску за 7к, но нет денег? Хорошо, на неделе 3 раза уберёшься у меня в квартире и посуду помоешь, вот тебе и коляска". А то так они совсем уже хамеют.
---------------их так воспитали... и виновато в этом и семья и общество в котором они выросли и воспитывались.. А вот ответным хамством их точно не перевоспитать!
В итоге блоканули мой аккаунт на авито
Я обязан поехать 400 км чтоб отдать бесплатно коляску?
- Пап, я познакомился с очень красивой девушкой, и она меня спросила:
- Ты учишься в МГУ? Я говорю - Нет.
- А у тебя есть Мерседес? Я отвечаю - Нет.
- А у тебя дом трехэтажный? Я говорю - Нет. И она меня бросила.
Отец:
- Ну, знаешь, сынок, ты, конечно, можешь бросить Оксфорд и перейти в МГУ......Можешь продать Феррари и купить Мерседес.....Но сносить три этажа ради этой дуры я не буду!!!
Ладно подобные дуры по жизни, но ведь они и детей таких же недалеких воспитают. Дети то почему страдать должны...
Я думаю для чего в Японии стоят автоматы по продаже ношеного белья, а это японцы страхи лечат.