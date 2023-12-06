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Постройка гусеничного вездехода своими руками

Постройка гусеничного вездехода своими руками

Автор:
06 декабря 2023 23:51
Сообщество : Автомир
Метки: DIY   Гусеничный   в снегу   вездеходы   для бездорожья   самоделка   своими руками   
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Давно появилась идея построить вездеход, тем более, небольшой опыт постройки уже присутствовал. И так, по порядку: Сначала долго штудировал форумы, искал близкую мне концепцию. Хотелось не сильно сложный в изготовлении, но в тоже время и не совсем игрушечный. В один прекрасный день, дело сдвинулось.

Примерка гусениц. Тормозные диски также вырезаны на лазере. Суппорта от "классики". Опорные катки, как видно на фото, тоже от Ваза.


Рама на гусеницах.


Далее все разбирается и красится. А также, усиливаются рычаги и зашивается днище алюкобондом. В планах сделать герметичную лодку :)


Финишная сборка. Сразу сварил дышло для отвала, т.к. есть необходимость чистить снег зимой. Подъем и опускание при помощи лебедки.


Здесь виден двигатель - Лифан КР 460 с электростартером, 20 л.с. и вариатором Сафари. КПП от VW Polo 3 с заваренным дифференциалом - развернута вдоль.


Управление рычагами, курок газа от квадроцикла. Торможение одновременно оба рычага на себя. Поворот торможением одной из сторон. Переключение передач на месте, легко трогается с пятой. Добавил автомобильный генератор, аккумулятор и лебедку 2000 LBS. Максимальная скорость 20 км\ч. Стоит ограничитель оборотов на двигателе.

В работе .




Что по итогу.

На постройку ушло суммарно 4 месяца , 130 000 рублей.

Из плюсов: едет везде, тащит хорошо, снег грести одно удовольствие - чистим теперь ГСК :)

Из минусов: гнет траки ибо надо было толще делать, чем и займусь в ближайшее время, срезало резиновые зацепы на приводных звездах, заменил на капролоновые.


В целом, гусеничная тема зашла, имеется еще пара интересных проектов.


Ну и бонусом небольшой тест-драйв вместе с вездеходом ARGO 😉😁


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Метки: DIY   Гусеничный   в снегу   вездеходы   для бездорожья   самоделка   своими руками   
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1  комментарий
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Dobry vojak Svejk 2 часа назад
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Бодрый жук получился ))
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