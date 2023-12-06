Постройка гусеничного вездехода своими руками

Что по итогу.

На постройку ушло суммарно 4 месяца , 130 000 рублей.

Из плюсов: едет везде, тащит хорошо, снег грести одно удовольствие - чистим теперь ГСК :)

Из минусов: гнет траки ибо надо было толще делать, чем и займусь в ближайшее время, срезало резиновые зацепы на приводных звездах, заменил на капролоновые.

В целом, гусеничная тема зашла, имеется еще пара интересных проектов.

Ну и бонусом небольшой тест-драйв вместе с вездеходом ARGO 😉😁