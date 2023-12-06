"58-летняя девственница отвергла 15 предложений руки и сердца"

58-летняя Дуни не считает себя трансгендером, но, согласно обещанию, она носит мужскую одежду и обрезала волосы, а также осталась девственницей. Но до того, как принять клятву целомудрия, женщина успела к 23 годам отклонить 15 предложений руки и сердца.

"У меня было много возможностей выйти замуж. Но я хотела быть свободной, и у меня была такая возможность благодаря отцу. Он был человеком широких взглядов, очень образованным. Я говорила всем своим братьям и сёстрам: "Не связывайте себя узами брака слишком рано. Наслаждайтесь своей жизнью".