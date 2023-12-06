"58-летняя девственница отвергла 15 предложений руки и сердца"

Дуни дала обет безбрачия 35 лет назад и осталась жить в глуши. Став бурнешей, как их называют в Албании, женщина добровольно отказалась от сексуальной жизни и переняла мужскую роль в семье.
58-летняя Дуни не считает себя трансгендером, но, согласно обещанию, она носит мужскую одежду и обрезала волосы, а также осталась девственницей. Но до того, как принять клятву целомудрия, женщина успела к 23 годам отклонить 15 предложений руки и сердца.
"У меня было много возможностей выйти замуж. Но я хотела быть свободной, и у меня была такая возможность благодаря отцу. Он был человеком широких взглядов, очень образованным. Я говорила всем своим братьям и сёстрам: "Не связывайте себя узами брака слишком рано. Наслаждайтесь своей жизнью".
Дуни стала бурнешей после смерти отца, когда у неё остались младшие братья и сёстры, о которых нужно было заботиться. По её словам, потеря отца означала, что нужно либо выходить замуж, либо соблюдать обет и служить своей собственной семье.
Она выбрала второе, финансовое обеспечение также легло на её плечи. Сейчас женщина живёт в посёлке Лепуше на севере Албании, компанию ей составляет немецкая овчарка.
Дуни также является болельщицей сборной Италии по футболу, которую любит так сильно, что однажды заперла племянника в доме на два часа, когда они поссорились из-за его увлечения английской командой Three Lions.
Дуни добавила, что никогда не мечтала о замужестве. Да и в то время женихи не подходили напрямую к понравившейся девушке, всё решали родители.
"Я всегда отказывалась, мне было неинтересно, кто жених. Семьи приходили в наш дом и уговаривали меня выйти замуж за их сына. Но я говорила "нет", даже в хорошие для Албании времена. Я всегда была против этого. Я была очень сильной, поэтому большинство парней боялись меня, и даже сегодня боятся".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну кто так кликбейты пишет? Надо было так: "58-летняя девственница доставила райское наслаждение 15-ти мужчинам"
И в конце мелкими буквами - тем, что не вышла за них и не испортила им жизнь.
Но стоит отдать должное, не скачет с плакатами и живет своей жизнью.