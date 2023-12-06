FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 656 постов • 80 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом
58-летняя девственница отвергла 15 предложений руки и сердца

58-летняя девственница отвергла 15 предложений руки и сердца

Автор:
06 декабря 2023 09:13
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: burnesha   Албания   Традиция   девственница   клятва   семья   
2042
5

Дуни дала обет безбрачия 35 лет назад и осталась жить в глуши. Став бурнешей, как их называют в Албании, женщина добровольно отказалась от сексуальной жизни и переняла мужскую роль в семье.

58-летняя Дуни не считает себя трансгендером, но, согласно обещанию, она носит мужскую одежду и обрезала волосы, а также осталась девственницей. Но до того, как принять клятву целомудрия, женщина успела к 23 годам отклонить 15 предложений руки и сердца.

"У меня было много возможностей выйти замуж. Но я хотела быть свободной, и у меня была такая возможность благодаря отцу. Он был человеком широких взглядов, очень образованным. Я говорила всем своим братьям и сёстрам: "Не связывайте себя узами брака слишком рано. Наслаждайтесь своей жизнью".

×
×

Дуни стала бурнешей после смерти отца, когда у неё остались младшие братья и сёстры, о которых нужно было заботиться. По её словам, потеря отца означала, что нужно либо выходить замуж, либо соблюдать обет и служить своей собственной семье.

Она выбрала второе, финансовое обеспечение также легло на её плечи. Сейчас женщина живёт в посёлке Лепуше на севере Албании, компанию ей составляет немецкая овчарка.

Дуни также является болельщицей сборной Италии по футболу, которую любит так сильно, что однажды заперла племянника в доме на два часа, когда они поссорились из-за его увлечения английской командой Three Lions.

Дуни добавила, что никогда не мечтала о замужестве. Да и в то время женихи не подходили напрямую к понравившейся девушке, всё решали родители.

"Я всегда отказывалась, мне было неинтересно, кто жених. Семьи приходили в наш дом и уговаривали меня выйти замуж за их сына. Но я говорила "нет", даже в хорошие для Албании времена. Я всегда была против этого. Я была очень сильной, поэтому большинство парней боялись меня, и даже сегодня боятся".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: burnesha   Албания   Традиция   девственница   клятва   семья   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Antique computer 2 часа назад
"58-летняя девственница отвергла 15 предложений руки и сердца"

Ну кто так кликбейты пишет? Надо было так: "58-летняя девственница доставила райское наслаждение 15-ти мужчинам"

И в конце мелкими буквами - тем, что не вышла за них и не испортила им жизнь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
9k
alex9845 Полчаса назад
А если бы парень перенял роль матери, стал носить платья и платки и отвергать всех женщин? Дело тут не в свободе, а в её ориентации, по этому ей и не были интересны замужества и мужики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 48 минут назад
Я стесьняюсь спросить... интересно, а это правда, что этому мужику кто то предлогал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
471
Андрей Граф 49 минут назад
конченая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сид Час назад
У каждой одинокой женщины есть история как к ней сватался богатый красивый мужик, но она его отвергла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
737
Шурман Час назад
По поводу девственницы не знаю , а вот точно она сама кого хочешь трахнет это уже ближе к истине .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dema Час назад
Чё за дед?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Психологическая поддержка Час назад
Интересно, а если ее изнасилуют (понимаю шансы малы, но все же), она сразу такая - "ну ладно не вышло" пойду жить как все )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
517
Переоборудованный лосось Час назад
на Михалыча, сварщика нашего, похожа...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Роман 2 часа назад
походу экстремистка

Но стоит отдать должное, не скачет с плакатами и живет своей жизнью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
517
Переоборудованный лосось 2 часа назад
нетраханная албанская бурнеша Дуни утверждает что у Албании были хорошие времена...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
hairov 2 часа назад
Ну да, больше на мужика смахивает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

498904



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Как вам унитазы?": девушка переехала из Италии в Россию и троллит европейцев видео о местной жизни
"Как вам унитазы?": девушка переехала из Италии в Россию и троллит европейцев видео о...
Как снимали фильм "Зловещие мертвецы 3. Армия тьмы": кадры со съемок и 17 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Зловещие мертвецы 3. Армия тьмы": кадры со съемок и 17 интересных...
Набирающие популярность в сообществах
До восстания машин ещё далеко: киберкурьеры «Яндекса» застряли в заснеженном Мурино
До восстания машин ещё далеко: киберкурьеры «Яндекса» застряли в заснеженном Мурино
Рейдеры Карибского моря. Часть вторая
Рейдеры Карибского моря. Часть вторая
Ох уж эти задачки
Ох уж эти задачки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый раз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#факты#Прикол#аварии#авто аварии#США#Россия#Ynews
#животные#интересно#в мире#Юмор#кино#ДТП#история#подборка#дети#природа
#машина#автомир#интересное#фильм#Автовсячина#позитив#забавно#собака#улыбнуло#Москва
Ох уж эти задачки Ох уж эти задачки Советские традиции, вызывающие чувство лёгкой ностальгии и светлой грусти Советские традиции, вызывающие чувство лёгкой ностальгии и светлой грусти Дай корове затоптать тебя, сегодня же праздник! Дай корове затоптать тебя, сегодня же праздник! "Рождение ребёнка — это «билет в бедность» для большинства россиян": экономист Делягин - о социальной политике государства "Рождение ребёнка — это «билет в бедность» для большинства россиян": экономист Делягин - о... История Марии Виктории Энао, жены Пабло Эскобара История Марии Виктории Энао, жены Пабло Эскобара Уж замуж невтерпёж: зачем женщина снова и снова идёт под венец с собственным мужем? Уж замуж невтерпёж: зачем женщина снова и снова идёт под венец с собственным мужем?

На что жалуетесь?

Вернуться