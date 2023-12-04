Традиционный праздничный пост про свитеры

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Если вы не выбрали ещё подарок для близкого человек на НГ, тогда этот пост будет вам полезен. Уже на прошлый НГ подарили свитер? Два свитера всегда лучше одного. Ну вы понимаете...
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17. Хочешь показать родственнику, что ты его не очень любишь? Подари свитер с гов... эмодзи )))
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