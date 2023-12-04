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Традиционный праздничный пост про свитеры

Традиционный праздничный пост про свитеры

Автор:
04 декабря 2023 20:05
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   подарки   подборка   свитер с оленями   свитеры   
883
22
Если вы не выбрали ещё подарок для близкого человек на НГ, тогда этот пост будет вам полезен. Уже на прошлый НГ подарили свитер? Два свитера всегда лучше одного. Ну вы понимаете...
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Метки: Юмор   интересное   подарки   подборка   свитер с оленями   свитеры   
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10k
RIZ deadening Час назад
Тема для рукодельниц !

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33k
Teodor 18 минут назад
Комментарий к фото
О, вот эта хорошенькая... На Сандру Буллок похожа.
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28k
Егор 59 минут назад
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