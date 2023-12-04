Традиционный праздничный пост про свитеры

Если вы не выбрали ещё подарок для близкого человек на НГ, тогда этот пост будет вам полезен. Уже на прошлый НГ подарили свитер? Два свитера всегда лучше одного. Ну вы понимаете...

0

1. Лучше нет подарка, чем свитер с оленем 0 Источник:

×

×

2. 0 Источник:

3. 0 Источник:

4. 0 Источник:

5. 0 Источник:

6. 0 Источник:

7. 0 Источник:

8. 0 Источник:

9. 0 Источник:

10. Крутой парный подарок. Семейные есть? 0 Источник:

11. Ходячая реклама Nintendo 0 Источник:

12. Сначала подумал, что это настоящая кольчуга 0 Источник:

13. Ну классно же! 0 Источник:

14. Просто свитер со свитерами 0 Источник:

15. Сорокалетним мальчикам понравится 0 Источник:

16. 0 Источник:

17. Хочешь показать родственнику, что ты его не очень любишь? Подари свитер с гов... эмодзи ))) 0 Источник:

18. Свитер от Microsoft 0 Источник:

19. Пожалуй, лучшее в подборке 0 Источник:

20. Версия сорокоградусная 0 Источник: