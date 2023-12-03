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Семь вещей, которые бесят студента из России в Китае

Семь вещей, которые бесят студента из России в Китае

Автор:
03 декабря 2023 23:45
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Китай   диплом   злость   иностранец   раздражение   студент   
1818
7

Студент из России Никита Куликов уже несколько месяцев живет в Китае и каждый день находит то, что его бесит. Спросите, зачем он туда поехал вообще? Возможно, за китайским дипломом по настоянию родителей, или два года легально вне России потусить. Но результат один - ваша любимая рубрика "Жгучая правда о Китае" прямиком из уст ныне там проживающего.

Итак, вещь 1-я:

Китайский интернет

«Великий китайский файервол» — так в шутку называют систему, которая блокирует практически весь глобальный интернет в стране. В Китае недоступен "запрещеннограм", Google и его сервисы, в том числе YouTube, а еще Telegram, Facebook* и сотни разных ресурсов.

Система обхода блокировок — такая же, как в России - VPN-сервис. Работающий найти также непросто, а большинство приложений удалены из магазинов. Их надо скачивать отдельно, в идеале — заранее. И, конечно, шансы, что бесплатные сервисы будут работать, невелики. Но и они есть.
Пусть я привык к VPN, пока жил в России, но всё равно это раздражает. Если не выключать VPN вообще, то становиться сложно пользоваться китайскими ресурсами. Например, у меня не загружается мини-приложение для заказа кофе в WeChat с включенным VPN. Невелика проблема? Но когда ты десятки раз в день включаешь выключаешь сервис — это начинает дико бесить.

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Вещь 2-я:

Приложения на телефоне

Приложение есть под каждую задачу. Например, надо отдельно скачать «Таобао» — китайский маркетплейс, напоминающий Wildberries. Чтобы оплатить товары, нужен Alipay — приложение, где можно это сделать по QR-кодам, такой посредник между продавцом и твоей банковской карточкой. Чтобы получить посылку, нужно скачать приложение Cainiao — это логистическая компания, которая занимается перевозками.

Проблема всех этих приложений не в том, что их надо скачивать, а в том, что они перегружены всякой ненужной ерундой. Внутри скрыты десятки дополнительных и часто бесполезных функций. Можно поиграть в мини-игры, заказать такси, проверить медстраховку… А еще в каждом из этих приложений есть свой аналог «Тик-Тока». Вот зачем?

Вещь 3-я:

Английский язык

Ни одноиз этих китайских приложений не переведено на английский язык. Приходиться делать скриншоты и загружать их в переводчик. Или обращаться к друзьям, которые говорят по-китайски.

Это раздражает не потому, что жить некомфортно, а потому что у меня есть представление о столице (практически любой страны) как о точке притяжения культур. К сожалению, поговорить по-английски не получается даже с работниками общежития для международных студентов. Поэтому общаемся на пальцах и с переводчиком.

Вещь 4-я:

Темп жизни

Китай - очень медленная страна. Возможно, это специфика города, потому что Пекин буквально размазан на десятки километров в разные стороны. Долгая дорога из точки А в точку Б, неспешные прохожие… И очень-очень долгие пары в университете.

Не знаю, кто придумал систему образования, по которой я учусь, но каждая пара в университете — это 3,5–4 часа времени. От таких курсов ожидаешь глубоко погружения и большого количества информации. Правда в том, что всё, что нам говорят преподаватели, легко уместить в стандартные 2 академических часа. И еще время на кофе останется.

Вещь 5-я:

Дорожное движение

Хаос на дорогах — постоянный спутник Китая. Каждый перекресток превращается в игру на выживание. К светофорам нет никакого доверия!

Пекин — город не для пешеходов. Если ты переходишь дорогу, скорее всего, тебе придется лавировать между автомобилями. По тротуарам постоянно ездят скутеры, которые, кажется, вот-вот тебя собьют. Потом они выезжают на те же самые дороги, и всё это превращается в месиво!
То же самое и на парковках. В Пекине огромное количество скутеров и велосипедов, которые занимают практически каждое свободное место на тротуаре. Иногда, чтобы добраться до нужного места, приходиться лезть между ними.

Вещь 6-я:

Банковская система

Китайский UnionPay фактически так же бесполезен, как российский «Мир». Я уже рассказывал, как проходил по кругам ада, чтобы открыть здесь карточку. Наивный я полагал, что эта карточка откроет мне окно в международные платежи. Но ни в России сейчас, ни в Китае такой роскоши у меня нет.

С китайской карточкой нельзя сделать Paypal, оплатить условный Spotify или взнос на въезд в Южную Корею. Я пробовал сделать все эти вещи, и в итоге либо бросал затею, либо приходил к своим друзьям в Армении и очень просил меня соединить с глобальным миром.

Вещь 7-я и т.д.

Мне дико не нравится, что все вокруг постоянно меня фотографируют или фотографируют со мной своих детей. Даже в университете! Еще мне не очень нравится, что у всех китайских парней одинаковые прически-ежики.

Повсеместное курение меня вообще не раздражает, хотя курят в Китае много. Наверное, оттого, что я сам курю. Я практически не сталкиваюсь с китайским детьми, но те, кто с ними встречался, говорят об особом отношении. Детям тут позволено всё — их будут носить на руках, убирать за ними грязь и разрешать всё что угодно.

* Запрещены в РФ

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Метки: Китай   диплом   злость   иностранец   раздражение   студент   
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17k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Вот про приложения чет не понял, ты сука учишься в Китае, естественно ты должен знать китайский язык хотя бы на уровне; май нейм из Вася, но на китовском. Че за чить он порет?
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897
yura stenokardin 39 минут назад
Наверное, Никита из тех кто ПРБ создать мечтает. Был в Китае 7 лет назад (в Пекине, в Даляне) нормально там. Качаешь в Гугл переводчик китайский и потом по фоточкам переводишь себе.. В гостиницах на ресепшене зачастую всегда есть хотя бы один изъяющийся на английском. Да и несколько раз со мной вполне сносно на русском общались. Прау раз даже в городе старички подходили с вопросом "Вы русски?" и потом чего-нибудь расспрашивали, например, "чем пирожки от вареников отличаются?" мой уровень знания Китайского - полный ноль+гугл переводчик)
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6k
Атомный Крот 41 минуту назад
Ну так-то Китай - одна из самых скоростных стран в мире.

Сроки, за которые они возводят свои небоскребы и меняют ландшафты, другим странам и не снились.
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6k
Babangdida 58 минут назад
Ну почему, скажите мне, Китайцы не русские, а Китай не Швейцария!!???
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1k
Руслана Тарасова Час назад
"Банковская система Китайский UnionPay фактически так же бесполезен, как российский «Мир". - после этой строки , этого Никиту Куликова, можно смело называть долбоящером. Долбоящеру Никите не нравится Union Pay, потому , что он, ленивая задница, и не пытался даже разобраться почему это так сделано в Китае. Я уж про наш "МИР" и не вспоминаю. Похоже в Китае он не учится, а занимается садоводством...( неким органом груши околачивает).
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5k
Котэ Час назад
ни чо - вернётся - мобилизируют всё равно.
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1k
WithU Час назад
А меня ты бесишь , чувак по имени Никита .
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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