Семь вещей, которые бесят студента из России в Китае

Итак, вещь 1-я:

Китайский интернет

«Великий китайский файервол» — так в шутку называют систему, которая блокирует практически весь глобальный интернет в стране. В Китае недоступен "запрещеннограм", Google и его сервисы, в том числе YouTube, а еще Telegram, Facebook* и сотни разных ресурсов.

Система обхода блокировок — такая же, как в России - VPN-сервис. Работающий найти также непросто, а большинство приложений удалены из магазинов. Их надо скачивать отдельно, в идеале — заранее. И, конечно, шансы, что бесплатные сервисы будут работать, невелики. Но и они есть.

Пусть я привык к VPN, пока жил в России, но всё равно это раздражает. Если не выключать VPN вообще, то становиться сложно пользоваться китайскими ресурсами. Например, у меня не загружается мини-приложение для заказа кофе в WeChat с включенным VPN. Невелика проблема? Но когда ты десятки раз в день включаешь выключаешь сервис — это начинает дико бесить.