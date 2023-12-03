Прогулка по Москве 1993 года

1993 год запомнился нам танками в Москве и горящим Белым домом. Фотографии с горящими баррикадами на центральных улицах Москвы, военными, танками в центре города обошли весь мир. Но в 93-м происходили и другие события. В Москву приезжает Майкл Джексон, открывается второй Макдональдс, на Манежной площади начинаются раскопки, а над Кремлем летают аэростаты. Давайте прогуляемся и посмотрим, как было в Москве в 1993 году.