Прогулка по Москве 1993 года

1993 год запомнился нам танками в Москве и горящим Белым домом. Фотографии с горящими баррикадами на центральных улицах Москвы, военными, танками в центре города обошли весь мир. Но в 93-м происходили и другие события. В Москву приезжает Майкл Джексон, открывается второй Макдональдс, на Манежной площади начинаются раскопки, а над Кремлем летают аэростаты. Давайте прогуляемся и посмотрим, как было в Москве в 1993 году.
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Вернёмся к обычной жизни города. Интересное явление начала девяностых - передвижные пункты обмена валюта на Театральной площади.
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Ларьков становится всё больше, они заполоняют город практически полностью - эти находятся около метро "Парк Культуры".
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1993 год - последний, когда работал бассейн "Москва". В 1994 его начнут разбирать и готовить площадку под строительство храма Христа Спасителя.
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Ельцину презентуют новейшую разработку Волжского автозавода - ВАЗ-2110.
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В столице робко проклёвываются первые попытки борьбы с неправильной парковкой.
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На проезде Соломенной Сторожки у кинотеатра "Эстафета" срочники знакомятся с последними веяниями свадебной моды.
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Октябрь 1993 года, Новый Арбат. Кафе "Бирюса" и соседние заведения лишились окон в результате неспокойных событий путча.
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На службу в московское ГАИ поступили американские Ford Crown Victoria и где-то до начала нулевых эти машины были вполне привычными на дорогах.
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На выходе из станции метро "Парк Культуры". Турникеты ещё те самые, с удовольствием готовые вас прищемить там, где надо))
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А таким в те годы было Зарядье. Улица Варварка, хаотичная парковка и здание гостиницы "Россия" на заднем плане.
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А теперь давайте полюбуемся на Строгино. ЖК "Алые Паруса" ещё не изменил виды до неузнаваемости.
Источник:
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Брррр, как вспомню, так вздрогну об 90-х.
Не предьявляйте другим то, что не можете предьявить себе!