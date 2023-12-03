Прогулка по Москве 1993 года

FISHKINET
Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 3 декабря В Иркутске зумеры вдохновились молодёжным сериалом и убили сверстника из-за того, что он не « с их района» В Иркутске зумеры вдохновились молодёжным сериалом и убили... «Мне нельзя будет снимать и показывать кино в России»: режиссёр и правозащитник Александр Сокуров объявил о завершении карьеры «Мне нельзя будет снимать и показывать кино в России»: режиссёр и... Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР Спровоцировали охранника и не вывезли последствий⁠⁠ Спровоцировали охранника и не вывезли последствий⁠⁠ Шарлот попросил прощение у русского народа, но это ему не помогло Шарлот попросил прощение у русского народа, но это ему не помогло Жители дома скинулись дворнику на щедрый подарок, чтобы облегчить работу Жители дома скинулись дворнику на щедрый подарок, чтобы облегчить... Маколей Калкин получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде Маколей Калкин получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде Каверзный вопрос по географии Каверзный вопрос по географии Так делают ракетки для бадминтона в Пакистане Так делают ракетки для бадминтона в Пакистане 10 интересных фактов об астероидах в Солнечной системе 10 интересных фактов об астероидах в Солнечной системе В Германии самолет примерз к взлетной полосе В Германии самолет примерз к взлетной полосе Какое имя у почтальона Печкина из Простоквашино? Какое имя у почтальона Печкина из Простоквашино? Паук-пеликан: гротескный паук охотится исключительно на других пауков Паук-пеликан: гротескный паук охотится исключительно на других пауков 24 дня не могли потушить ангар из "Секретных материалов" 24 дня не могли потушить ангар из "Секретных материалов" Хранительница кексов Хранительница кексов Рабочие чудом спаслись и не угодили под упавший кран Рабочие чудом спаслись и не угодили под упавший кран Во время жеребьевки на Евро-2024 раздалась озвучка из порно Во время жеребьевки на Евро-2024 раздалась озвучка из порно
Прогулка по Москве 1993 года

Прогулка по Москве 1993 года

Автор:
03 декабря 2023 21:46
Метки: Россия   история   фото   
326
30

1993 год запомнился нам танками в Москве и горящим Белым домом. Фотографии с горящими баррикадами на центральных улицах Москвы, военными, танками в центре города обошли весь мир. Но в 93-м происходили и другие события. В Москву приезжает Майкл Джексон, открывается второй Макдональдс, на Манежной площади начинаются раскопки, а над Кремлем летают аэростаты. Давайте прогуляемся и посмотрим, как было в Москве в 1993 году.

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Rom 4 часа назад
Эти Форды Кроун Виктория не до начала нулевых, а еще до года 2002-2003 ездили. И турникеты, которые прищемить могут, где надо.... Кажется, до 2007-8 года в Москве были. Если кое где и не дольше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
388
danieldewitte 40 минут назад
Помню хорошо этот год. Мы тогда на Большой Молчановке в доме античной постройки жили, занимали коммуналку всю целиком. Помню, тараканы там гуляли настолько огромные, что не помещались в спичечную коробку. Кароч, завозили на хату 12 мешков кэша, за ночь надо было перебить, упаковать в кейсы и опечатать. На утро был заказан сейф с охраной чтобы в Домодедово отвести и на рейс посадить. А на утро этот ска кипиш с Белым домом. Мы, помню, бухали целый день, в аэропорт так и не попали. Несколько дней сторожили этот кэш.
Брррр, как вспомню, так вздрогну об 90-х.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Юрьевич Час назад
Символично...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Billi_Bons 2 часа назад
Верните бассейн.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
neskaju20 3 часа назад
За пачку мальборо и джинсы продали страну американцам. Интересно осознали ли что-то те, кто тогда за борьку алкаша вышли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1051220



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 декабря
18 эпичных неудач, которые свалились людям на головы в самый неподходящий момент
18 эпичных неудач, которые свалились людям на головы в самый неподходящий момент
Набирающие популярность
11 способов использовать криптовалюты
11 способов использовать криптовалюты
Московский троллейбус
Московский троллейбус
Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa
Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#забавно#история#США#дети#кино#милота#познавательно#драка
#люди#интересно#в мире#удивительно#детство#Китай#сарказм#подборка#конфликт
#Юмор#факты#СССР#природа#животные#Мемы#ЧП#Москва#нож
Великие люди, которые дорвались до современных технологий Великие люди, которые дорвались до современных технологий Снимки последних лет царской России Снимки последних лет царской России С лёгким привкусом ностальгии: фото, наглядно отражающие российскую действительность прошлых лет С лёгким привкусом ностальгии: фото, наглядно отражающие российскую действительность прошлых лет Минобрнауки предложило преподавать в вузах больше истории России Минобрнауки предложило преподавать в вузах больше истории России И радости, и испытания: жизнь Российской империи без прикрас И радости, и испытания: жизнь Российской империи без прикрас От сохи и не только: фото крестьян из разных уголков Российской империи От сохи и не только: фото крестьян из разных уголков Российской империи

На что жалуетесь?

Вернуться