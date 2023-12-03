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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
03 декабря 2023 21:31
Метки: СССР   история   фото   
209
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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5  комментариев
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14k
Алексей Час назад
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104
Александр Час назад
Комментарий к фото
сейчас такое писать запрещено ?
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334
iskra Александр 54 минуты назад
Комментарий к фото
Зачем вопросительный знак?
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