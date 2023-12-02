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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
02 декабря 2023 22:02
Метки: СССР   история   фото   
230
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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11k
Vacony 3 часа назад
На 8 не Гагарин ?
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19k
Алексей Теуш 2 часа назад
Вот смотрю на эти фотки, и понимаю, что Союз уходит в легенды, как эллинистическая Греция... А я там жил... В легенде!
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