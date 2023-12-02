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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!
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3.
Кольчугино, Владимирская область. Площадь Ленина на пересечении с ул. 50 лет Октября, здание администрации и магазин "Книги".
9.
Рига, Латвийская ССР. Съезд с Октябрьского моста на правобережную набережную Даугавы.
Вид со стороны памятника Сарканайс латвиешу стрелниекс (Красных латышских стрелков). Начало 1980-х годов.
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