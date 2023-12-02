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Прогулка по&nbsp;Санкт-Петербургу 1993 года

Прогулка по Санкт-Петербургу 1993 года

Автор:
02 декабря 2023 21:51
Метки: Россия   история   фото   
204
31

1993 год: советские рубли прекращают своё хождение, состоялся референдум о Конституции Российской Федерации, а дороги страны наполняются поддержанными иномарками.

Давайте вместе вспомним, каким тогда был Санкт-Петербург!

Интересного вам просмотра!

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Метки: Россия   история   фото   
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1  комментарий
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a.r.t. 3 часа назад
Супер!
Ну а за фото родного Тамтама отдельное спасибо!
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