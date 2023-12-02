Прогулка по Санкт-Петербургу 1993 года

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1993 год: советские рубли прекращают своё хождение, состоялся референдум о Конституции Российской Федерации, а дороги страны наполняются поддержанными иномарками.
Давайте вместе вспомним, каким тогда был Санкт-Петербург!
Интересного вам просмотра!
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6.
Начало 1990-х - настоящая феерия рекламы.
Она была повсюда и зачастую достигала просто монструозных масштабов. Тут тебе и кролик Квики и здоровенная Пепси на углу Невского и Садовой.
13.
Давайте теперь отправимся в аэропорт Пулково и посмотрим, как тогда выглядел терминал "Пулково-2".
14.
Зона прибытия.
Обратите внимание на заведённую Волгу - вроде бы вполне обычная, но не совсем: это ГАЗ 24-76 Scaldia-Volga Disel с дизельным двигателем на 2.1 литра и 62 лошадиные силы, таких было выпущено всего 8000 штук. Отличить от обычной можно по дополнительной противотуманной фаре сзади и шильдику справа от номера.
18.
Район Сосновая Поляна и 60 маршрут трамвая на Петергофском шоссе.
Тогда ещё эти места были совсем зелёными, а жилых домов практически не было. Сейчас же справа от фотографа вырос огромный район "Балтийская жемчужина".
23.
Снимок из андерграудного клуба Санкт-Петербурга - знаменитый "Там-там" на углу Малого проспекта и 16-17 линий Васильевского острова.
26.
Вид на Заневскую площадь. Обратите внимание на куцый плакатик "Платная автостоянка" в левой части кадра.
Да-да, инициативные личности в те годы умудрялись сделать платную автостоянку даже из обычного кармана для парковки около метро. Насколько это было законно неизвестно, но что-то подсказывает - что не очень)
27.
Синопская набережная тогда выглядела совсем иначе чем сейчас. Её полноценная реконструкция начнётся лишь в 1996 году.
28.
Пешеходный мост через реку Смоленку и улица Одоевского на заднем плане.
В конце 90-х годов мост демонтируют, а в 2009 году на его месте возникнет современный пешеходный Ново-Андреевский мост.
29.
Легендарная (среди жителей района) баня в Рыбацком на Караваевской улице.
Баню снесли в 2008 году, на ее месте построили 26-этажный жилой дом по адресу Караваевская, 28.
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Ну а за фото родного Тамтама отдельное спасибо!