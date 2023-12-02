Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного просмотра!
7.
Людмила Иванова народная артистка РСФСР. Основатель Московского детского музыкального театра «Экспромт».
14.
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16.
Жанна Прохоренко, 1985 год.
17.
Владимир Толоконников.
21.
Зинаида Либерчук, Светлана Немоляева и Александр Лазарев в спектакле театра имени Вл. Маяковского «Дети Ванюшина», 1970 год.
25.
Михаил Глузский вместе с Марией Голубкиной на III Всесоюзном фестивале актеров советского кино «Созвездие-91», 1991 год.
27.
Алексей Баталов. «Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора.»
28.
Резо и Леван Габриадзе.
29.
Сергей Юрский с дочерью Дарьей на церемонии вручения приза молодых кинематографистов России «Зеленое яблоко — золотой листок», 1995 год.
30.
30 ноября исполнилось 87 лет легенде советского телевидения — Светлане Жильцовой!
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Игорь Старыгин и Александр Вилков в театре «У Никитских ворот» во время репетиции спектакля «Дневник обольстителя», 1990 год.
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29 ноября советской киноактрисе Нине Гребешковой исполнилось 93 года!
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Сepгeй Φилиппoв, Аpчил Гoмиaшвили и Μихaил Пугoвкин. Киса Воробьянинов, Остап Бендер и отец Фёдор на съемках телевизионной передачи в 1972 году.
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Татьяна Самойлова
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Олег Янковский
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Анна Шатилова К 85-летию легендарной телеведущей
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