32.

💬 «Я ушла с телевидения навсегда, мне это уже неинтересно. Всё, что могла, – сделала. Когда началась перестройка, понять, что происходит, было невозможно, работа стала неинтересной, да и возраст подошёл. Считаю, что телевидение – поле для молодых, на них приятнее смотреть. Конечно, бывают исключения, но таких единицы. А ещё я когда-то решила для себя: исполнится 55 лет – уйду на пенсию. Так и случилось. Жаль только, что многие, пришедшие нам на смену, оказались менее профессиональны, чем мы, дикторы. Слышала некоторых и не могла разобрать речь. Это печально».