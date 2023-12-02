Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
2.
Участники группы «Modern Talking» Томас Андерс и Дитер Болен с поклонниками. Москва, 5 июня 1998 года.
7.
Александр Лукашенко презентует белорусский журнал на английском языке "Belarus - Magazine from the centre of Europe", 1999 год
10.
Шоколад "Альпен Гольд" - продукция кондитерской фабрики"Штольверк РУС" в городе Покров, 1 июня 1998 года.
11.
Международная выставка "СЕМ-98". 26-30 мая 1998.
12.
Акция "в защиту образования", которую провели учителя, студенты и преподаватели вузов. Москва, 20 мая 1998 года.
16.
Обложка февральского номера “Playboy” с заголовком «Женщины России из СССР - голый взгляд на гласность», 1990 год
27.
Александр Иншаков, Михаил Туманишвили и Ольга Кабо на премьере фильма «Крестоносец». Москва, 1995 год.
Источник:
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