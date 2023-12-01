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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
01 декабря 2023 21:41
Метки: СССР   история   фото   
312
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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7k
Андрей Крылов Час назад
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16k
Александр Сучков 7 минут назад
номер 9. Какой же красивый ротик. Ну уж простите меня....
ПыСы Думаю, что 99 процентов поймали себя на этой же мысли, но промолчали и будут умничать, что все остальные- извращенцы)))) Хорошее заглавное фото...
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33k
Teodor 38 минут назад
Комментарий к фото
Мне такую на свадьбу подарили...
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8k
Ginny Час назад
Комментарий к фото
омск? если это омск, то на фото "детский мир"
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317
iskra kirka72 41 минуту назад
Комментарий к фото
Хе.. Что то вспомнилось,как я в Москве,в универмаге "Москва",в отделе "Московские сувениры" купил бумажник с надписью .... "Ленинград"!
Кстати, он до сих пор целый,хоть и сильно жизнь его потрепала за 38 лет..
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