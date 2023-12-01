312
25
Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...
Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!
×
×
Источник:
Еще крутые истории!
- Какие каверзные вопросы задают детям перед поступление в школу
- Парень, который чистил туалеты, стал профессором в Кембриджском университете
- Парень получил "психологическую травму" после свидания с индийской девушкой
- "Я же записалась - пустите сейчас, быстро!": ситуации, когда люди путают берега
- Пара нашла в гараже чашу, которая оказалась дорогим антиквариатом
Новости партнёров
реклама
ПыСы Думаю, что 99 процентов поймали себя на этой же мысли, но промолчали и будут умничать, что все остальные- извращенцы)))) Хорошее заглавное фото...
Кстати, он до сих пор целый,хоть и сильно жизнь его потрепала за 38 лет..