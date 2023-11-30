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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
30 ноября 2023 21:48
Метки: СССР   история   фото   
356
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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4  комментария
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10k
Борис Карабанов 4 часа назад
Леденцы развесные стоили ровно 1 рубль за килограмм. Ста граммов на 10 копеек в бумажном кулёчке было вполне достаточно для детского счастья. А баночка - это круто!

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−8
dimazouev 2 часа назад
Последнее фото: Макаров, Касатонов, Ларионов, Фетисов и Крутов.
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319
iskra 3 часа назад
У нас зарубки на каске означали годы работы. У чувака что-то многовато,может,месяцы отмечал?
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10k
Борис Карабанов 4 часа назад
Фотка очень душевная, но жаль, что постанова.
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