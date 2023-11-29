Феномен «синих людей из Кентукки»

Семья людей с голубой кожей жила в Кентукки на протяжении многих поколений. Считается, что Фьюгейты из Траблсам-Крик получили свою голубую кожу благодаря сочетанию близкородственного скрещивания и редкого генетического заболевания, известного как метгемоглобинемия.

Все началось с того, что французский сирота по имени Мартин Фьюгейт приехал в США и нашел себе рыжеволосую жену-американку. Они поселились в Аппалачах у ручья Траблсам-Крик примерно в 1820 году. Удивительно, но оба супруга оказались носителями рецессивного гена метгемоглобинемии. И четверо из их семерых детей также были носителями этого гена.

Живя в отдаленных горах Кентукки, Фьюгейты редко общались с другими людьми, поэтому они женились и рожали детей от представителей своей кровной линии. Поскольку они продолжали размножаться в рамках этого ограниченного генофонда, признак, вызывавший голубую кожу, сохранился среди их потомков.

Спустя много поколений в современной больнице, недалеко от места, где жила семья, родился пра-пра-пра-правнук Фьюгейтов, унаследовавший этот ген. Его синяя кожа озадачила врачей, пока родственники не объяснили, что это обычное явление среди членов семьи, и не остановили запланированное переливание крови. Со временем голубой оттенок кожи ребенка постепенно ослабел.