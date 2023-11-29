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Феномен «синих людей из Кентукки»

Феномен «синих людей из Кентукки»

Автор:
29 ноября 2023 17:11
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Фьюгейты   голубая кровь   интересные исторические факты   история   кентукки   семья Фьюгейтов   синие люди   синяя кровь   факты   
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В самом сердце Аппалачей хранится столь же загадочная, сколь и пленительная история — о людях из Кентукки с синим цветом кожи. Этот феномен, в центре которого находится семья Фьюгейт, интригует ученых и писателей уже несколько поколений.

Отчетливый синий оттенок их кожи стал символом необычного генетического заболевания, известного как метгемоглобинемия, и породил целую сагу, охватывающую географию, генетику и сложное взаимодействие изоляции и межнациональных браков.


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Семья людей с голубой кожей жила в Кентукки на протяжении многих поколений. Считается, что Фьюгейты из Траблсам-Крик получили свою голубую кожу благодаря сочетанию близкородственного скрещивания и редкого генетического заболевания, известного как метгемоглобинемия.



Все началось с того, что французский сирота по имени Мартин Фьюгейт приехал в США и нашел себе рыжеволосую жену-американку. Они поселились в Аппалачах у ручья Траблсам-Крик примерно в 1820 году. Удивительно, но оба супруга оказались носителями рецессивного гена метгемоглобинемии. И четверо из их семерых детей также были носителями этого гена.


Живя в отдаленных горах Кентукки, Фьюгейты редко общались с другими людьми, поэтому они женились и рожали детей от представителей своей кровной линии. Поскольку они продолжали размножаться в рамках этого ограниченного генофонда, признак, вызывавший голубую кожу, сохранился среди их потомков.


Спустя много поколений в современной больнице, недалеко от места, где жила семья, родился пра-пра-пра-правнук Фьюгейтов, унаследовавший этот ген. Его синяя кожа озадачила врачей, пока родственники не объяснили, что это обычное явление среди членов семьи, и не остановили запланированное переливание крови. Со временем голубой оттенок кожи ребенка постепенно ослабел.


Расположившись в живописных горах Аппалачи, Фьюгейты оказались изолированы от окружающего мира. Эта изоляция была связана не только с физическим расстоянием: она определила их образ жизни и повлияла на распространенность их заболевания.


География сыграла решающую роль в закреплении признака синей кожи в семье. В то время в регионе не было большого количества автомобильных и железных дорог, поэтому нередко люди никогда не видели своих соседей. Уединенность горного района создавала своего рода генетический карман, позволяя комбинации генов, ответственных за метгемоглобинемию, сохраняться на протяжении многих поколений.


В центре этой истории — медсестра Рут Пендерграсс, встреча которой с семьей Фьюгейтов в горах Кентукки стала началом удивительного путешествия. Работая в окрестностях ручьев Траблсам-Крик и Болл-Крик, Пендерграсс не могла не обратить внимание на необычный вид членов семьи Фьюгейтов и, заинтригованная, решила выяснить первопричину.


Осознав важность того, на что она наткнулась, Пендерграсс стала связующим звеном между Фьюгейтами и медицинским сообществом. Она заручилась помощью гематолога Мэдисона Кавейна III, который начал детальное изучение их состояния, открыв двери к более глубокому пониманию метгемоглобинемии и начав согласованные усилия по повышению осведомленности об этом заболевании.


Жизнь с заметным и редким генетическим заболеванием привела к тому, что голубокожие Фьюгейты стали предметом любопытства, домыслов, а иногда и откровенных предрассудков. Их особый цвет кожи не вписывался в общепринятые нормы, а наоборот, выделял их среди всех, с кем они сталкивались.


Ошибочные представления об этом явлении порождали стереотипы, начиная от болезни сердца и заканчивая заболеванием легких, и Фьюгейтам пришлось столкнуться с необходимостью разъяснять окружающим генетическую основу своего состояния. Дискриминация — скрытая и явная — стала частью их жизни и социального взаимодействия.


Перед лицом общественного осуждения Фьюгейты проявили стойкость и силу, и большинство из них дожили до 80-90 лет. Несмотря на то что у них было генетическое заболевание, они прожили долгую жизнь, не имея серьезных болезней.


Внешность Фьюгейтов связана с редким заболеванием крови, известным как метгемоглобинемия. Это заболевание нарушает процесс переноса кислорода кровью, поэтому вместо обычного цвета кожа человека приобретает холодный оттенок синего.


В норме гемоглобин, белок, отвечающий за перенос кислорода в красных кровяных тельцах, переходит из одного состояния в другое, а его ядром является железо, связывающее кислород. Однако при метгемоглобинемии в молекуле гемоглобина накапливается окисленная форма железа. Это приводит к снижению его способности переносить кислород, в результате чего кровь приобретает синеватый оттенок.


Таким образом, уникальный синий оттенок кожи Фьюгейтов — это видимое проявление этого внутреннего нарушения, проливающее свет на сложную взаимосвязь между химическим составом крови и внешним видом кожи.


Тем не менее, не только у членов этой семьи был голубоватый цвет кожи. Например, кожа посинела у Пола Карасона (на снимке выше), который принимал коллоидное серебро для лечения кислотного рефлюкса и артрита. В результате у него тоже был фиолетовый, почти синеватый оттенок кожи.


Несмотря на проблемы, с которыми им пришлось столкнуться, Фьюгейты приняли свое уникальное наследие; их отличительная синяя кожа стала долговечным символом, вплетенным в ткань культурного повествования Аппалачей.


С течением времени медицина тоже стала понимать это явление и лучше его лечить. Проявления «синекожести» в семье Фьюгейтов постепенно сокращались, а гены мощнее разбавлялись, так что в последующих поколениях «синие люди» постепенно перестали появляться.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фьюгейты   голубая кровь   интересные исторические факты   история   кентукки   семья Фьюгейтов   синие люди   синяя кровь   факты   
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9  комментариев
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1k
Димыч Час назад
У меня в доме, на третьем этаже, тоже есть семейство "синих" людей. Иногда - с фиолетовым оттенком, в зависимости от принятого внутрь и последующей рукопашной. Задолбали весь дом и участкового. И детей плодят.
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316
dm.star2011 45 минут назад
Ссылка coub.com
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3k
Walther 53 минуты назад
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106
ginodaurini Час назад
метиленовый синий каждый день пей, синим тоже будешь
ЗЫ. статью пролистала
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318
iskra 2 часа назад
Голубая кровь..
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2k
александр 2 часа назад
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16k
ss 2 часа назад
Они ещё и концерты дают по субботам!

Ссылка youtu.be
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505
На хер ЗАПАД! 2 часа назад
С них смурфиков создали?))
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