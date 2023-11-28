20+ непрятностей, которые просто обязаны были случиться в IT

Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 ноября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 ноября

Всех нас объединяет одно — это... трусы

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 ноября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 ноября