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20+ непрятностей, которые просто обязаны были случиться в IT

20+ непрятностей, которые просто обязаны были случиться в IT

Автор:
28 ноября 2023 18:03
Сообщество : Юмор
Метки: АйТи   Прикол   Юмор   нытьё   подборка   современные технологии   
2844
22
IT — это просто потрясающе. Нет никакого профессионального выгорания, не приходится изучать каждые полгода новые технологии, а ещё всё всегда чётко работает и не приходится разбираться в кривом коде, написанном человеком где-то в железобетонных джунглях Бомбея.
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Метки: АйТи   Прикол   Юмор   нытьё   подборка   современные технологии   
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