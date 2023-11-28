20+ непрятностей, которые просто обязаны были случиться в IT

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IT — это просто потрясающе. Нет никакого профессионального выгорания, не приходится изучать каждые полгода новые технологии, а ещё всё всегда чётко работает и не приходится разбираться в кривом коде, написанном человеком где-то в железобетонных джунглях Бомбея.
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