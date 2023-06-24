Необычный кандидат на роль домашнего питомца

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Привычные котики и пёсели – это прекрасно. Но у некоторых любителей животных – энергичных и ярких бунтарей душа хочет чего-то другого.
И получает. Получает вместе с ней массу проблем, но и положительных эмоций тоже. Хотите узнать, каково это? Заведите выдру.
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А вы бы рискнули завести такую озорную симпатягу?
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