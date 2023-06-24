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Необычный кандидат на роль домашнего питомца

Необычный кандидат на роль домашнего питомца

Автор:
24 июня 2023 21:06
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   выдра   дом   забавно   любимец   смешно   трогательно   уход   фото   
1773
17

Привычные котики и пёсели – это прекрасно. Но у некоторых любителей животных – энергичных и ярких бунтарей душа хочет чего-то другого.

И получает. Получает вместе с ней массу проблем, но и положительных эмоций тоже. Хотите узнать, каково это? Заведите выдру.

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А вы бы рискнули завести такую озорную симпатягу?

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Метки: Животное   Питомец   выдра   дом   забавно   любимец   смешно   трогательно   уход   фото   
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8  комментариев
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109k
parallax Час назад
С такими домочадцами надо личную рыбоферму заводить. Аппетит у них всегда отменный.
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 5 минут назад
Милота
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9k
Павел 20 минут назад
Суетологи, плюшевые!!
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652
Андрей 20 минут назад
Прикольно... На енотов не ведитесь, я одного уепка на даче пригрел на выходные.... Друзья попросили... Ручной прям как граната.... Вечером норм всё было, прикольный, пожрали. К утру повыдергивал половину посадок, нарик хренов, закладки искал видимо.... Поводок расстегивает за 2 минуты. Телефон спер и утопил.... Не полоскал, в колодец бросил падла.... Вот прямо убить его хотел, а у него вид такой виноватый.... и блин улитку тянет, нашел типа, угощайся....
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5k
Кистень Полчаса назад
Полная корзина прелести!
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Мимиметр сломался, зашкалив. :)
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7k
perekrestok 44 минуты назад
Дома кошка. Не знаю как они подружатся. Так что ограничусь этим постом.
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1k
bigkoss 59 минут назад
После фильма "Круг чистой воды" не могу спокойно смотреть на выдр
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