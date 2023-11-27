Панковская карта для тех, кто идет против системы

15 доказательств того, что голливудские фильмы постоянно водят нас за нос

25 неловких фото, от которых можно словить испанский стыд

Доставка почты по-английски

Мгновенная карма, которая показал людям кузькину мать

Косячницы. Про девушек, с которыми постоянно что-то приключается