Три картины

26 ноября исполняется 120 лет художнику Юрию Пименову (1903—1977). Самая знаменитая его картина — «Новая Москва», написанная в 1937-м. В открытом кабриолете по столице едет автомобилистка (в качестве модели художнику позировала его жена). Главное в картине, конечно, праздничное настроение обновлённой Москвы, умытой дождём, в солнечный летний день. И ещё, пожалуй, ощущение, что эта девушка заглядывает в будущее.
И будущее это — яркое и солнечное, полное счастья и радости. Хотя для наших современников дата создания картины навевает совсем иные ассоциации, и один из её комментаторов, Сергей Иванников, мрачно замечал: «У меня есть серьёзные сомнения в том, что героиня «Новой Москвы» доживёт до конца года в своей московской квартире».
Но будущее оказалось неожиданным...
Наступившее будущее Юрий Иванович изобразил на картине, которая является очевидным продолжением темы «Новой Москвы». Тот же ракурс... даже, наверное, та же девушка (а модель — точно та же самая, жена художника).
Да, вот так. А что там впереди, за поворотом фронтовой трассы, кроме сожжённой вражеской техники?..
Прошли ещё полтора десятилетия, и Юрий Пименов вновь вернулся к этой теме.
Его следующая картина называлась точно так же, как и первая — «Новая Москва».
На этот раз девушка едет не по Театральному проезду, а смотрит на эстакаду Крымского моста, которого в 1937 году ещё не существовало. Поменялись марки машин, открытые кабриолеты 1930-х сменились закрытыми моделями, так что картина в этом плане уже выглядит немножко несовременной. Зато стали более раскрепощёнными и свободными нравы, что лаконично обозначено распущенными длинными волосами девушки. А Москва — вновь нарядная, освежённая дождём, залитая солнцем, снова в ожидании наступающего прекрасного будущего...
Но будущее вновь оказалось неожиданным....
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