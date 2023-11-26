Три картины

И будущее это — яркое и солнечное, полное счастья и радости. Хотя для наших современников дата создания картины навевает совсем иные ассоциации, и один из её комментаторов, Сергей Иванников, мрачно замечал: «У меня есть серьёзные сомнения в том, что героиня «Новой Москвы» доживёт до конца года в своей московской квартире».



Но будущее оказалось неожиданным...

Наступившее будущее Юрий Иванович изобразил на картине, которая является очевидным продолжением темы «Новой Москвы». Тот же ракурс... даже, наверное, та же девушка (а модель — точно та же самая, жена художника).