Как испанские конкистадоры воспользовались гостеприимством аборигенов и устроили жестокую бойню

Об этом узнал губернатор Кубы Диего де Веласкес, он решил, что Кортес набивает собственный карман, а не воюет за интересы Испании. И послал отряд для его усмирения.

Кортес этого не испугался и выдвинулся из столицы, чтобы перехватить и разобраться с теми, кто хочет его “усмирить”. Он оставил в Теночтитлане часть своих людей - те и до этого вели себя как звери, а после ухода главаря, совсем потеряли голову и стали издеваться над местными жителями и вымогать у них деньги.

Кончилось это плохо: во время ежегодного праздника испанцы устроили резню и отправили на тот свет около 2000 индейцев. После этого всё население Теночтитлана встало на дыбы и конкистадорам пришлось спешно уносить ноги из города. Они всего год пробыли в столице ацтеков и за это время взяли в заложники правителя, убили и ограбили множество безоружных людей и настроили против себя всё население империи.