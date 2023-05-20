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Как испанские конкистадоры воспользовались гостеприимством аборигенов и устроили жестокую бойню

Как испанские конкистадоры воспользовались гостеприимством аборигенов и устроили жестокую бойню

Автор:
20 мая 2023 00:54
Сообщество : RealFishki
Метки: Испания   аборигены   ацтеки   индейцы   инки   конкистадоры   франсиско писарро   эрнан кортес   
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А их предводителем был Эрнан Кортес - вояка, лидер и совершенно беспринципный человек.

В истории было два знаменитых конкистадора: Франсиско Писарро и Эрнан Кортес. Это родственники, троюродные братья по матери. И у обоих - звериная жестокость и безжалостность в крови. Вероятно, это у них тоже было семейное.

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Кортес был младшим, хотя с ацтеками он “разобрался” раньше, чем Писарро с инками.

Они даже захватнические войны вели одинаково. У каждого из них были небольшие отряды, оба брали не силой, а коварством и хитростью. Вместо долгих и кровопролитных боёв, они предпочитали бить “по голове” - брали в заложники правителей.

В 1519 году Кортес прибыл в Теночтитлан - столицу ацтеков. Его приняли вместе с отрядом, окружили почётом и поселили во дворце по личному приглашению Монтесумы II. Как только Кортес поселился в “апартаментах”, то сразу же приказал пленить Монтесуму и потребовал огромный выкуп. Его немедленно предоставили и Кортес сказочно разбогател.

Об этом узнал губернатор Кубы Диего де Веласкес, он решил, что Кортес набивает собственный карман, а не воюет за интересы Испании. И послал отряд для его усмирения.

Кортес этого не испугался и выдвинулся из столицы, чтобы перехватить и разобраться с теми, кто хочет его “усмирить”. Он оставил в Теночтитлане часть своих людей - те и до этого вели себя как звери, а после ухода главаря, совсем потеряли голову и стали издеваться над местными жителями и вымогать у них деньги.

Кончилось это плохо: во время ежегодного праздника испанцы устроили резню и отправили на тот свет около 2000 индейцев. После этого всё население Теночтитлана встало на дыбы и конкистадорам пришлось спешно уносить ноги из города. Они всего год пробыли в столице ацтеков и за это время взяли в заложники правителя, убили и ограбили множество безоружных людей и настроили против себя всё население империи.

Но уже в следующем 1521 году, Кортес вернулся в Теночтитлан с новым отрядом головорезов, захватил город и ликвидировал империю ацтеков. Целый народ был отправлен на свалку истории, от их культуры остались лишь отрывочные сведения, а все богатства осели в испанской казне.

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Метки: Испания   аборигены   ацтеки   индейцы   инки   конкистадоры   франсиско писарро   эрнан кортес   
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1  комментарий
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Bill Полчаса назад
Не надо наводить поклепы на золотой миллиард человечества. Они разбогатели просто потому что были лучшие.
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