35 примеров, когда люди переборщили с фильтрами в надежде выглядеть моложе

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Старость - привилегия, которая достаётся немногим. Почему же люди хотят избежать старения? Многие готовы пойти на всё, чтобы выглядеть и чувствовать себя моложе. Косметические процедуры, операции, изматывающие тренировки - что угодно, лишь бы часы не тикали. Возможно, люди из этого списка не тратили много времени и денег на свою внешность, но они приложили усилия, чтобы скрыть свои морщины. В конце концов, кого волнует, как вы выглядите в реальной жизни?
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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