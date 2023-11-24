35 примеров, когда люди переборщили с фильтрами в надежде выглядеть моложе

Старость - привилегия, которая достаётся немногим. Почему же люди хотят избежать старения? Многие готовы пойти на всё, чтобы выглядеть и чувствовать себя моложе. Косметические процедуры, операции, изматывающие тренировки - что угодно, лишь бы часы не тикали. Возможно, люди из этого списка не тратили много времени и денег на свою внешность, но они приложили усилия, чтобы скрыть свои морщины. В конце концов, кого волнует, как вы выглядите в реальной жизни?