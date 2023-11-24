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35 примеров, когда люди переборщили с фильтрами в надежде выглядеть моложе

35 примеров, когда люди переборщили с фильтрами в надежде выглядеть моложе

Автор:
24 ноября 2023 11:32
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   внешность   молодость   селфи   фотография   фотошоп   
1665
36

Старость - привилегия, которая достаётся немногим. Почему же люди хотят избежать старения? Многие готовы пойти на всё, чтобы выглядеть и чувствовать себя моложе. Косметические процедуры, операции, изматывающие тренировки - что угодно, лишь бы часы не тикали. Возможно, люди из этого списка не тратили много времени и денег на свою внешность, но они приложили усилия, чтобы скрыть свои морщины. В конце концов, кого волнует, как вы выглядите в реальной жизни?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   внешность   молодость   селфи   фотография   фотошоп   
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Гомерчик 2 часа назад
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TirAn Полчаса назад
всех - в журнал Крокодил
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D. K 44 минуты назад
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vasilykopkov 48 минут назад
Вот зачем к обеду такое постить...
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Доктор Джонс 2 часа назад
Фильтр:
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pynh 2 часа назад
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