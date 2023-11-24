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Туристический тест для эрудитов

Туристический тест для эрудитов

Автор:
24 ноября 2023 18:12
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   достопримечательности   интересное   путешествия   тест   туризм   
1572
1
Вы имеете обширный пласт знаний в самых разных областях? Это прекрасно, давайте оценим свои силы в тесте по самым известным достопримечательностям.

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Метки: Тесты   достопримечательности   интересное   путешествия   тест   туризм   
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9  комментариев
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
"Где находится замок Нойшванштайн?"

А с таким названием возможны варианты?
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10k
MakDag 40 минут назад
В Греческом зале, в Греческом зале... Мышь белая! Набежали ерундиты, выпить не с кем.
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304
iskra Час назад
Ответил правильно 8. Мне написали, что достопримечательности меня не интересуют. И это реально так. Я уже давно убедился, что рекламная картинка и реальный вид - две огромные разницы. А если еще к этому добавить новострой и свежесочиненные легенды к каждому камню и столбу..
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17k
Majul Час назад
Из 12 вопросов ответили верно на 11. Вы знаете практически всё о мировых достопримечательностях. Бывали в каких-нибудь местах, которые были в данном тесте?

Для эрудитов? Почти все школьная программа. И почти все знаковые места своих стран. Ошибся только с Тимбукту, Африку реально не помню. Но все остальное слишком очевидно.
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