Туристический тест для эрудитов

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Вы имеете обширный пласт знаний в самых разных областях? Это прекрасно, давайте оценим свои силы в тесте по самым известным достопримечательностям.
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А с таким названием возможны варианты?
Для эрудитов? Почти все школьная программа. И почти все знаковые места своих стран. Ошибся только с Тимбукту, Африку реально не помню. Но все остальное слишком очевидно.