Иноагентам могут запретить въезд в РФ

Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, соавтор закона об иноагентах Андрей Альшевских считает, что предложение Бородина противоречит Конституции РФ:

"По Конституции любой гражданин РФ, если у него нет проблем с законом, может беспрепятственно выехать и беспрепятственно въехать на территорию страны» - заметил Альшевских.

Он уверен, что инициатива Бородина вряд ли осуществима, но, возможно, найдет поддержку в какой-нибудь другой форме:"предположим, ужесточение наказания либо еще что-то".

Того же мнения придерживается член комитета ГД по безопасности Султан Хамзаев. Он уверен, что РФ скоро ожидает волна вернувшихся релокантов. И их возвращение - лучшая антиреклама жизни на Западе.

"В страну ожидается массовый возврат иноагентов, нельзя пропустить, чтобы каждый под камеру рассказал свои негативные ощущения от жизни на Западе. А допустить их в Россию можно. Я уверен, после увиденного на Западе все вернувшиеся в Россию иноагенты проголосуют и будут агитировать голосовать за нашего президента. А тех, кто нарушил закон - наказать по всей строгости", - уверен Хамзаев.

Сейчас в реестре иноагентов числятся около 700 физических лиц, среди них Максим Галкин,* Алишер Моргенштерн*, Андрей Макаревич*, Юрий Дудь*. Многие из перечня реестра давно не появляются в РФ, распродав недвижимость и завершив бизнес. Кто-то остаётся связанным с Россией через ближайших родственников.

Помимо прочего, в Госдуме предлагают ужесточить законодательство в сфере института иноагентов, т.к. правонарушений от этих лиц становится всё больше.

Стоит присмотреться и к другим личностям, которые еще не признаны иноагентами, однако удивляют своими поступками. Так, недавно в Вильнюсе писатели Виктор Ерофеев, Владимир Сорокин и Людмила Улицкая продали на аукционе свежеизданную книгу "Словоново" со своими автографами, собрав при этом около пяти миллионов рублей, которые пошли на нужды украинских подразделений. Интересно, что творчество этих писателей свободно продается в российских магазинах и они не ограничены в правах.

*Запрещены в РФ