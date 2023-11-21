Масштабная реставрация древнего Донского монастыря. Фото до и после

Возрождение ансамбля Донского монастыря - один из самых масштабных реставрационных проектов Москвы. В этот комплекс входит более 30 памятников истории и архитектуры.
Монастырь активно возрождают последние 10 лет. Например, в 2013-2016 гг. было отреставрировано самое древнее сооружение - Малый (Старый) собор, построенный в 1591-1593 гг.
В 2015-17 гг. привели в порядок Церковь Архангела Михаила.
К концу 2019 года отреставрировали 4 башни монастырской ограды: №4 (квадратная на северной стене), №5 (круглая угловая, северо-восточная), №11 (круглая угловая, юго-западная), №12 (квадратная на западной стене),
а также бани.
Особенно плодотворным выдался 2023-й год. Были отреставрированы фасады и купола Нового собора (1684-1689 гг., 1748 г.), включая кирпичную кладку и декор, кровлю верхнего и нижнего яруса.
Также была завершена реставрация сразу пяти исторических башен: №1 (квадратная на западной стене), №2 (круглая угловая, северо-западная), №3 (квадратная на северной стене), №6 (квадратная на восточной стене) и №7 (квадратная на восточной стене).
Исторический облик получил и Дом настоятеля (1749 г.). На основании проведенных расчисток фасадам вернули их первоначальный цвет желтой охры.
А в сенях на первом этаже раскрыли дверной проем, ведущий в келью, где Патриарх Тихон принимал своих посетителей.
На сегодняшний день около двух третей всей работы уже сделано.
В планах на ближайшие годы - реставрация трех башен (№8, 9, 10) и трех прясел (№10, 11, 12) Южной стены, трех прясел Восточной стены (№7, 8, 9), а также завершение работ по западным воротам с колокольней, надвратной церкви Тихвинской иконы Божьей Матери, монастырской канцелярии, пристройке к северным воротам (бывшая келья Патриарха Тихона), пряслам Западной и Северной стен и зданию Духовной семинарии у западных ворот.
Завершить работы планируется в 2024-2025 годах.
Источник:
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В 60х - 80х в этом здании был Дом пионеров - радиокружок, станция юнных техников, секции, конкурсы и т.д. и т.п.
Церковь восстановили, и ещё несколько - прихожан стало больше...
А вот юнных техников уменьшилось. До нуля.
Тут как бы два пути - освящаем ракеты или создаём.
а Бог для души.