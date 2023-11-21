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Масштабная реставрация древнего Донского монастыря. Фото до и после

Масштабная реставрация древнего Донского монастыря. Фото до и после

Автор:
21 ноября 2023 17:19
Метки: архитектура   г. Москва   до и после   монастыри   реставрация   
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Возрождение ансамбля Донского монастыря - один из самых масштабных реставрационных проектов Москвы. В этот комплекс входит более 30 памятников истории и архитектуры.

Монастырь активно возрождают последние 10 лет. Например, в 2013-2016 гг. было отреставрировано самое древнее сооружение - Малый (Старый) собор, построенный в 1591-1593 гг.

В 2015-17 гг. привели в порядок Церковь Архангела Михаила.

К концу 2019 года отреставрировали 4 башни монастырской ограды: №4 (квадратная на северной стене), №5 (круглая угловая, северо-восточная), №11 (круглая угловая, юго-западная), №12 (квадратная на западной стене),

а также бани.

Особенно плодотворным выдался 2023-й год. Были отреставрированы фасады и купола Нового собора (1684-1689 гг., 1748 г.), включая кирпичную кладку и декор, кровлю верхнего и нижнего яруса.

Также была завершена реставрация сразу пяти исторических башен: №1 (квадратная на западной стене), №2 (круглая угловая, северо-западная), №3 (квадратная на северной стене), №6 (квадратная на восточной стене) и №7 (квадратная на восточной стене).

Исторический облик получил и Дом настоятеля (1749 г.). На основании проведенных расчисток фасадам вернули их первоначальный цвет желтой охры.


А в сенях на первом этаже раскрыли дверной проем, ведущий в келью, где Патриарх Тихон принимал своих посетителей.

На сегодняшний день около двух третей всей работы уже сделано.


В планах на ближайшие годы - реставрация трех башен (№8, 9, 10) и трех прясел (№10, 11, 12) Южной стены, трех прясел Восточной стены (№7, 8, 9), а также завершение работ по западным воротам с колокольней, надвратной церкви Тихвинской иконы Божьей Матери, монастырской канцелярии, пристройке к северным воротам (бывшая келья Патриарха Тихона), пряслам Западной и Северной стен и зданию Духовной семинарии у западных ворот.

Завершить работы планируется в 2024-2025 годах.

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Метки: архитектура   г. Москва   до и после   монастыри   реставрация   
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32  комментария
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65k
doker 7 часов назад
У нас в городе была офигенная церковь до революции.
В 60х - 80х в этом здании был Дом пионеров - радиокружок, станция юнных техников, секции, конкурсы и т.д. и т.п.
Церковь восстановили, и ещё несколько - прихожан стало больше...
А вот юнных техников уменьшилось. До нуля.
Тут как бы два пути - освящаем ракеты или создаём.
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33k
Ego sum qui sum 4 часа назад
отлично, долбанные попы себе еще одну будку обновили, радости полные штаны
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4k
Parus59 7 часов назад
А, могли бы больницу достроить или бараки аварийные расселить.
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Москвичанин

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