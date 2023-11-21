Масштабная реставрация древнего Донского монастыря. Фото до и после

Возрождение ансамбля Донского монастыря - один из самых масштабных реставрационных проектов Москвы. В этот комплекс входит более 30 памятников истории и архитектуры.

Монастырь активно возрождают последние 10 лет. Например, в 2013-2016 гг. было отреставрировано самое древнее сооружение - Малый (Старый) собор, построенный в 1591-1593 гг.