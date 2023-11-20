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30 кошек, которые сломались и начали функционировать неправильно

30 кошек, которые сломались и начали функционировать неправильно

Автор:
20 ноября 2023 17:34
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   забавные кошки   самые смешные кошки   смешные кошки   смешные кошки фото   фото кошек   
1695
31

Если у вас есть кошка и она совершает странные поступки, вы не одиноки. Вот небольшая подборка фотографий из сабреддита What’s Wrong With Your Cat («Что не так с вашей кошкой»), на которых изображены усатые-полосатые, которые, кажется, слегка не в себе.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   животные   забавные кошки   самые смешные кошки   смешные кошки   смешные кошки фото   фото кошек   
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8  комментариев
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3k
Наблюдатель 2 часа назад
Как кошки могут сломаться, если у них всегда мозги набекрень))))))
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19k
Mexanik79 22 минуты назад
Ссылка coub.com
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631
Миха Полчаса назад
и ничегошеньки они не сломались!
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105
Yuri Manchenko 38 минут назад
У соседей был кот, ловил голубя из лужи торчали только уши. Это было в нулевых, телефонов с камерой тогда не было.
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33k
Ego sum qui sum Час назад
кошки не признают правила, функционируют как хотят
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1k
Александр 2 часа назад
Вроде когда кот "втыкает" в стену - ему плохо.
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