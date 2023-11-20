30 кошек, которые сломались и начали функционировать неправильно

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20 ноября 2023 17:34
Если у вас есть кошка и она совершает странные поступки, вы не одиноки. Вот небольшая подборка фотографий из сабреддита What’s Wrong With Your Cat («Что не так с вашей кошкой»), на которых изображены усатые-полосатые, которые, кажется, слегка не в себе.
1. «У нее был тяжелый день, и она внезапно выключилась»
2. «Королева драмы: меня не кормили и не поили 5 минут! Спасите-помогите!»
3. Ты не ты, когда хочешь спать
4. «Я нашел его вот в такой позе... Даже не знаю, что думать...»
5. «Лучшая пародия на Джеффа Голдблюма»
7. «Пойман в момент нападения на рулон туалетной бумаги»
8. «Я завладел твоим оружием, человек, и теперь посмотрим, как ты запоешь»
10. «Понедельник — день тяжелый»
11. «Кажется, он хочет быть лягушкой»
12. «Теперь это место для отдыха!»
13. «Спит в ящике. Снова»
15. «Идеальная маскировка»
16. «Красивый. Грациозный. Треугольный»
17. «Бог знает, что она увидела, что привело к этому»
19. «Почему кошки всегда чудят в ванной комнате?»
20. «Кошка на полную ставку и на полставки — гаргулья»
21. «Мой гуттаперчевый кот прикорнул в уголке»
22. «Почему она сидит у меня на коленках вот так?»
23. «Думаю, она на кого-то злится»
24. «Каждый раз, когда дождевик собаки сохнет на коврике»
25. «Она становится все более странной с каждой минутой»
26. «Там воды ему по колену. Мне кажется, у меня не кот, а собака»
27. «Очень удобная поза для сна, вы не находите?»
28. «Битлджус у меня очень особенный»
30. «Кажется, он сломался»
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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