30 кошек, которые сломались и начали функционировать неправильно

Если у вас есть кошка и она совершает странные поступки, вы не одиноки. Вот небольшая подборка фотографий из сабреддита What’s Wrong With Your Cat («Что не так с вашей кошкой»), на которых изображены усатые-полосатые, которые, кажется, слегка не в себе.