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Дельфины научились воровать наживку у ловцов крабов

Дельфины научились воровать наживку у ловцов крабов

Автор:
20 ноября 2023 09:49
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   афалина   дельфин   краболов   наживка   поведение   
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Афалины в заливе Кумбана, Западная Австралия, научились открывать ловушки для крабов и снимать приманку с крючков. Камера центра изучения дельфинов Dolphin Discovery Centre впервые запечатлела хитрое поведение животного.

Афалины наблюдают за тем, как краболовы готовят ловушку и бросают её в океан у залива Кумбана, Западная Австралия. Затем животные без особого труда снимают наживку с крючков.

Для отпугивания воришек рыбаки пробовали класть наживку под ловушки, но дельфины быстро научились их опрокидывать.

Специалист по охране дикой природы Родни Петерсон впервые заметил такое поведение два года назад и был обеспокоен тем, что дельфины могут запутаться в сетях.

Он обратился за помощью в центр Dolphin Discovery Centre в городе Банбери, который установил под водой пять камер.

"Дельфины - очень умные наблюдатели и постоянно ищут пищу. И они не упускают возможности полакомиться, особенно самки с детенышами", - рассказал режиссёр Аксель Гроссманн, помогающий центру.

"Афалина хватает наживку, которая сидит на крючке или металлическом штыре внутри ловушки. Они стали опрокидывать краболовки с помощью рострума (челюсти) и тела, чтобы было легче добраться до приманки. Некоторые дельфины даже научились открывать зубами пластиковые контейнеры", - пояснил Аксель.

Поскольку специалисты опасались, что животные могут запутаться или получить травмы, они разработали новое, безопасное решение.

"Мы и несколько рыбаков разработали сетчатый мешочек для наживки с металлическим крючком, - рассказывает Гроссманн. - Дельфины поняли, что к приманке нет доступа, и уплыли. Это означает, что мы получаем более здоровых дельфинов и более счастливых ловцов крабов".

Афалины крадут рыбу не только из-за голода.

"Мы считаем, что это сочетание интереса, простого способа добыть пищу, выученного адаптивного поведения и, возможно, даже развлечения", - сказал Гроссманн.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   афалина   дельфин   краболов   наживка   поведение   
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