Дельфины научились воровать наживку у ловцов крабов

Афалины наблюдают за тем, как краболовы готовят ловушку и бросают её в океан у залива Кумбана, Западная Австралия. Затем животные без особого труда снимают наживку с крючков.

Для отпугивания воришек рыбаки пробовали класть наживку под ловушки, но дельфины быстро научились их опрокидывать.