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Умерла ирландская певица Шинейд О’Коннор

Умерла ирландская певица Шинейд О’Коннор

Автор:
27 июля 2023 08:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Nothing Compares 2 U   Sinead O Connor   Ynews   Видео   Музыка   Шинейд О Коннор   смерть   шоу бизнес   
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Исполнительница известного хита Nothing Compares 2 U скончалась в возрасте 56 лет.

За свою сольную карьеру Шинейд О’Коннор выпустила 10 альбомов, однако самой узнаваемой песней стал хит Nothing Compares 2 U, который в 1990 году был названа синглом номер один в мире по версии Billboard Music Awards.


Шинейд О’Коннор обладала красивым голосом. Необычная манера исполнения, яркая внешность и, конечно, голос мгновенно обратили внимание зрителей на новую артистку. Ей были открыты все дороги, однако жизнь не была радужной.


На протяжении всей карьеры появлялась информация о нервных срывах у певицы - она и сама признавалась, что страдает биполярным расстройством. Несколько раз на она заявляла об уходе из музыкального бизнеса и всегда возвращалась. Артистка пыталась искать утешение в религии, и, разочаровавшись в христианстве, в 2018-м Шинейд написала письмо папе Франциску с просьбой отлучить ее от церкви, а в 2018 приняла ислам, сменив имя на Шухада Дэвитт.


В декабре прошлого года её сын Невиим Неста Али Шейн О'Коннор покончил с собой, и певица горько переживала утрату, обвиняя в этой трагедии себя. Из-за гинекологических проблем певица перенесла операцию по удалению матки и принимала гормоны. Позже ей диагностировали рак.


В своем последнем посте в социальных сетях Шинейд опубликовала фотографию покойного сына и написала, что он был любовью всей ее жизни.




Певица скончалась на 57-м году жизни.

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Метки: Nothing Compares 2 U   Sinead O Connor   Ynews   Видео   Музыка   Шинейд О Коннор   смерть   шоу бизнес   
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15  комментариев
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12k
Евгений Час назад
Лядь! Кто так пишет? Какой накер "Nothing Compares 2 U"?

2 U !!!


Ничто не сравнится с тобой - Nothing compares to you

TO YOU, сука! TO YOU!
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−3
Penis Canis 2 минуты назад
ну вот и ты - всё.
жаль
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7k
rutt Полчаса назад
Тирс фром зе мун. Бонаква по нашенски. Жаль, вечная память.
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1k
Лютый вам Бетховен 41 минуту назад
Печально.
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3k
poбт Час назад
спасибо субтитрам
лишний раз убедился что очередной зарубежный мегахит прошлого по смысловой нагрузке не превосходит даже Бузову
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