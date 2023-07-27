Умерла ирландская певица Шинейд О’Коннор

Шинейд О’Коннор обладала красивым голосом. Необычная манера исполнения, яркая внешность и, конечно, голос мгновенно обратили внимание зрителей на новую артистку. Ей были открыты все дороги, однако жизнь не была радужной.

На протяжении всей карьеры появлялась информация о нервных срывах у певицы - она и сама признавалась, что страдает биполярным расстройством. Несколько раз на она заявляла об уходе из музыкального бизнеса и всегда возвращалась. Артистка пыталась искать утешение в религии, и, разочаровавшись в христианстве, в 2018-м Шинейд написала письмо папе Франциску с просьбой отлучить ее от церкви, а в 2018 приняла ислам, сменив имя на Шухада Дэвитт.