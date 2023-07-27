Умерла ирландская певица Шинейд О’Коннор

Исполнительница известного хита Nothing Compares 2 U скончалась в возрасте 56 лет.
За свою сольную карьеру Шинейд О’Коннор выпустила 10 альбомов, однако самой узнаваемой песней стал хит Nothing Compares 2 U, который в 1990 году был названа синглом номер один в мире по версии Billboard Music Awards.
Шинейд О’Коннор обладала красивым голосом. Необычная манера исполнения, яркая внешность и, конечно, голос мгновенно обратили внимание зрителей на новую артистку. Ей были открыты все дороги, однако жизнь не была радужной.
На протяжении всей карьеры появлялась информация о нервных срывах у певицы - она и сама признавалась, что страдает биполярным расстройством. Несколько раз на она заявляла об уходе из музыкального бизнеса и всегда возвращалась. Артистка пыталась искать утешение в религии, и, разочаровавшись в христианстве, в 2018-м Шинейд написала письмо папе Франциску с просьбой отлучить ее от церкви, а в 2018 приняла ислам, сменив имя на Шухада Дэвитт.
В декабре прошлого года её сын Невиим Неста Али Шейн О'Коннор покончил с собой, и певица горько переживала утрату, обвиняя в этой трагедии себя. Из-за гинекологических проблем певица перенесла операцию по удалению матки и принимала гормоны. Позже ей диагностировали рак.
В своем последнем посте в социальных сетях Шинейд опубликовала фотографию покойного сына и написала, что он был любовью всей ее жизни.
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2 U !!!
Ничто не сравнится с тобой - Nothing compares to you
TO YOU, сука! TO YOU!
жаль
Если Бузова такое споет так же искренне, да еще и таким голосом, многие изменят к ней отношение...