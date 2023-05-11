"Живу рядом, приду быстро": журналисты создали "ловушку" для мошенников, выдающих себя за компьютерных мастеров

Всё началось с истории пенсионерки из Кстова. Она вызвала мастера по ремонту компьютер с жалобой на частое моргание монитора. Мошенник пришёл, поковырялся в технике, взял за услуги 43 тысячи рублей, попутно похитил дорогой диск ССД и карту памяти в придачу. Позднее мастер заявлял, что ничего не помнит, на всё лето уходит в отпуск - и "хоть обзвонитесь".

Такой беспредел не должен был остаться безнаказанным. Журналисты из Нижнего Новгорода организовали "ловушку" для мошенников - и они в неё попались.