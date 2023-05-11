"Живу рядом, приду быстро": журналисты создали "ловушку" для мошенников, выдающих себя за компьютерных мастеров

О горе-мастерах, насчитывающих баснословные суммы за мизерные поломки техники, мы уже рассказывали. А в Нижнем Новгороде этих мошенников решили взять с поличным.
Всё началось с истории пенсионерки из Кстова. Она вызвала мастера по ремонту компьютер с жалобой на частое моргание монитора. Мошенник пришёл, поковырялся в технике, взял за услуги 43 тысячи рублей, попутно похитил дорогой диск ССД и карту памяти в придачу. Позднее мастер заявлял, что ничего не помнит, на всё лето уходит в отпуск - и "хоть обзвонитесь".
Такой беспредел не должен был остаться безнаказанным. Журналисты из Нижнего Новгорода организовали "ловушку" для мошенников - и они в неё попались.
Для этого дочь обманутой пенсионерки купила компьютер с нулевым "прошлым" и пригласила мастера. Женщине было интересно, какую сумму за услуги попросит мошенник.
Мастер-мошенник сразу же начал придумывать проблемы. Высохшая термопаста, слетевшие драйвера, вирусы и т.д. - в результате, набегает приличная сумма в 20 280 рублей.
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И ведь это не единственный мастер, обманывающий людей, у которых возникли проблемы с техникой. По той же схеме работают мошенники, приходящие починить стиральные машины и холодильники. Объявления об их услугах можно найти в любом городе и, судя по тому, что эти люди работают, кто-то все-таки платит за их деятельность.
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даже эти разводилы разводил лоханулись.
где видео то что он взял деньги? - нету.
так что всё просто болтовня.
не умеешь напрягать хотя бы морально психологически - не берись.
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это называется не "мастер", а "мошенник-разводила".
з.ы. лох не мамонт...