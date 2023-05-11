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"Живу рядом, приду быстро": журналисты создали "ловушку" для мошенников, выдающих себя за компьютерных мастеров

"Живу рядом, приду быстро": журналисты создали "ловушку" для мошенников, выдающих себя за компьютерных мастеров

Автор:
11 мая 2023 17:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Нижний Новгород   аферист   видео   компьютерный мастер   ловушка   мошенник   обман   ремонт техники   
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О горе-мастерах, насчитывающих баснословные суммы за мизерные поломки техники, мы уже рассказывали. А в Нижнем Новгороде этих мошенников решили взять с поличным.

Всё началось с истории пенсионерки из Кстова. Она вызвала мастера по ремонту компьютер с жалобой на частое моргание монитора. Мошенник пришёл, поковырялся в технике, взял за услуги 43 тысячи рублей, попутно похитил дорогой диск ССД и карту памяти в придачу. Позднее мастер заявлял, что ничего не помнит, на всё лето уходит в отпуск - и "хоть обзвонитесь".


Такой беспредел не должен был остаться безнаказанным. Журналисты из Нижнего Новгорода организовали "ловушку" для мошенников - и они в неё попались.


Для этого дочь обманутой пенсионерки купила компьютер с нулевым "прошлым" и пригласила мастера. Женщине было интересно, какую сумму за услуги попросит мошенник.


Мастер-мошенник сразу же начал придумывать проблемы. Высохшая термопаста, слетевшие драйвера, вирусы и т.д. - в результате, набегает приличная сумма в 20 280 рублей.


И ведь это не единственный мастер, обманывающий людей, у которых возникли проблемы с техникой. По той же схеме работают мошенники, приходящие починить стиральные машины и холодильники. Объявления об их услугах можно найти в любом городе и, судя по тому, что эти люди работают, кто-то все-таки платит за их деятельность.

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Метки: Нижний Новгород   аферист   видео   компьютерный мастер   ловушка   мошенник   обман   ремонт техники   
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31  комментарий
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1k
Rom Час назад
И что? Дело завели? Или может звизды прописали? Или просто текст написали?
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66
Артур С. Минуту назад
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1k
Алексей 3 минуты назад
Эта ниша весьма геморройная для честной работы. Сам по молодости знакомым за небольшую денюжку настраивал компы. Врагу не пожелаешь. Компы тормозные, с глюченными комплектующими, загаженные чем попало. Садишься решать проблему... очнулся уже глубокий вечер. В общем за еду получалось. Сейчас меня никаким калачём не заманишь настроить кому-нибудь что-нибудь.
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8k
Александр Маслов 8 минут назад
Вот, сосем недавно, обнаружил в почтовом ящике (судя по наличию таких же выброшенных «писулек» в урну, был массовый «заброс»). Сохранил на всякий случай, а теперь уж и не знаю... Город Борисов, Белоруссия.
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251
устал я от вас 15 минут назад
Ссылка youtu.be
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71k
Пётровыч 16 минут назад
Мошенники с поличным поймали, полиция - да не, всё в порядке.
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16k
K7OO 21 минуту назад
Не надо связываться с "мастерами" из объявлений на заборе. Мало того, что там никакой ответственности нет даже в принципе, так еще и, вместо мастера, может подъехать элементарная гопота со всеми вытекающими. Лучше уж обратиться в легальную контору с известными координатами и реквизитами, даже если это немного дороже. Хоть какая-то гарантия.
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238
Джаван 24 минуты назад
лох не вымрет - это знают все.
даже эти разводилы разводил лоханулись.
где видео то что он взял деньги? - нету.
так что всё просто болтовня.
не умеешь напрягать хотя бы морально психологически - не берись.
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198
Pasha Panfilov Компьютер DELL монитором 13 минут назад
Как это? Нету есть, а слова нет? )
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169
Кот Чеширский Полчаса назад
Вот сволочи. Когда симпатичная девушка просит ей винду переустановить, я обычно это бесплатно делаю.
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12k
Крошка Кайдзю Полчаса назад
Это система. Работают конторами. В сети даже есть их методички как продавать, выдумывать и даже создавать проблемы. Такие конторы как правило под крышей.
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12k
Shtoppi Полчаса назад
<<И ведь это не единственный мастер, обманывающий людей...>>
---------
это называется не "мастер", а "мошенник-разводила".
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5k
Tuskub Полчаса назад
МИНУС! Нет результата! Какой смысл устраивать шоу, приглашать журналиста, писать видео, проводить его обработку, выкладывать в инете, постить на фишках... если нет результата? Больше похоже на лайкодрочерство, а не на привлечение жадных утырков к ответу(((
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5k
Психологическая поддержка 39 минут назад
На тюбике целый канал есть чувака, он постоянно мастеров вызывает и снимает этот цирк )
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47k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 40 минут назад
бывал у людей после таких "спецов", на пальцах обьяснял что за замену термопасты (причём на ужас китайский) не может быть 1500 рублей ! и часто они делают только хуже. а если тырят детальки то это уже воровство и статья совсем другая.
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59k
pynh 48 минут назад
Заранее цены обговаривали? Услуги?
з.ы. лох не мамонт...
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198
Pasha Panfilov pynh 11 минут назад
Тем, кто в состоянии что-то обговаривать, компьютерный специалист на фиг не сдался. Чо там "обговаривать"? Замену блока питания?
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32k
АнтонПолднев 50 минут назад
Всё, как в любом сервисе. "Я это умею, а ты нет. Поэтому плати сколько скажут".
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198
Pasha Panfilov АнтонПолднев 9 минут назад
Ага )) У вас в карбюраторе ТНВД полетел. И в глушителе масло поменять надо.
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15k
_delphin_ Час назад
Сжег бы ему уши лично. Кстати, одна из причин, почему я перестал ездить "по вызовам". Езжу иногда, но только к тем, у кого есть секретное слово. Это постоянные клиенты или по рекомендации постоянных клиентов.
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198
Pasha Panfilov _delphin_ 7 минут назад
Знавал одного такого деятеля в интернетике. То какие-то мутные истории со скупкой вещей непонятного происхождения. то чет там какие-то шашни непонятные с цыганками, то "компьютерная работа" )) Сидел на одном пенсионерском форуме, все искал к кому бы на уши присесть. Ну и чет не срослось, не те попались пенсионеры, на смех его подняли, он "обиделся" и ушел.
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32k
Slonyash Час назад
Таких нужно ногами бить!
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198
Pasha Panfilov Slonyash 6 минут назад
"Господа, неужели вы будете нас бить"? (с) (Киса Воробьянинов)
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