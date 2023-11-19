88 признаков, что девушка тебя не достойна

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Из глубин телеграмма всплыл один весьма любопытный списочек, составленный суровым парнем, разочаровавшемся, видимо, во всем женском поле.
Помните старый анекдот про мужика, который искал себе идеальную женщину, а когда нашел, то выяснилось, что она ищет себе идеального мужчину, коим он не оказался. Вот вам пример такого поискуна. Предупреждаем сразу, список длинный, противоречивый и достаточно занимательный. Особенно 27 пункт!
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На Куплинове у мужика особый пунктик, судя по всему, тяжелые воспоминания.😁
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не макнёт свою макаронинку и весь план сводится к пункту -она мне даёт