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88 признаков, что девушка тебя не достойна

88 признаков, что девушка тебя не достойна

Автор:
19 ноября 2023 06:51
Сообщество : Юмор
Метки: man moment   Юмор   красные флаги   отношения   признаки   списки   
1855
5

Из глубин телеграмма всплыл один весьма любопытный списочек, составленный суровым парнем, разочаровавшемся, видимо, во всем женском поле.

Помните старый анекдот про мужика, который искал себе идеальную женщину, а когда нашел, то выяснилось, что она ищет себе идеального мужчину, коим он не оказался. Вот вам пример такого поискуна. Предупреждаем сразу, список длинный, противоречивый и достаточно занимательный. Особенно 27 пункт!


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На Куплинове у мужика особый пунктик, судя по всему, тяжелые воспоминания.😁

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Метки: man moment   Юмор   красные флаги   отношения   признаки   списки   
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6  комментариев
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13k
Кыся 59 минут назад
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sos1960sos 13 минут назад
Выбор очевиден. Только 87 и 88 пункты сложно проверить...
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2k
lihaci 16 минут назад
Ну, по некоторым пунктам категорически не согласен. Все бабы ведьмы!, моя даже это не отрицает. Анимешница и извращенка- секс будет разнообрвзным и не скучным. Атеистка- ваще зачет. Богатая и успешная? - ценить и любить(залюбливать часто и регулярно).
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GROMOZEKA 19 минут назад
Уже давно всё обговорено Тристаном
Ссылка youtu.be
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1k
Herr Mannelig Полчаса назад
Ну да, именно так , но только до момента, пока этот задрот куда нибудь
не макнёт свою макаронинку и весь план сводится к пункту -она мне даёт
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9k
Дмитрий 52 минуты назад
Бимбо-унитаз это куда?
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