Найден самый заботливый парень

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Этому парню можно смело давать уроки по общению с противоположным полом.
Ну а пока ловите маленький мастер-класс, как быстро избавиться от меркантильной девушки 😎
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Проявляем максимальную заботу!
Не забываем проявлять смекалку в решении жизненных проблем.
Регулярно хвалим свою избранницу за хороший вкус.
Вуаля, вы бесподобны!
Друзья, а как вы считаете, Ильшат все правильно сделал?
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P.S. Этим сообщением от 27.08.2023 г., оставляю за собой право на интеллектуальную собственность на патент такого приложения, и процентами роялтиз не менее 25%.