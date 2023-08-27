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Найден самый заботливый парень

Найден самый заботливый парень

Автор:
27 августа 2023 09:41
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   девушки   деньги   женская меркантильность   отношения   парни   
1805
6

Этому парню можно смело давать уроки по общению с противоположным полом.

Ну а пока ловите маленький мастер-класс, как быстро избавиться от меркантильной девушки 😎


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Проявляем максимальную заботу!


Не забываем проявлять смекалку в решении жизненных проблем.

Регулярно хвалим свою избранницу за хороший вкус.


Вуаля, вы бесподобны!

Друзья, а как вы считаете, Ильшат все правильно сделал?

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Метки: Юмор   девушки   деньги   женская меркантильность   отношения   парни   
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4  комментария
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1k
Демьян Полчаса назад
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Дмитрий ! 19 минут назад
Будь как Ильшат, а привыкли на парнях выезжать.
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20k
сеньор Леонсио Час назад
Почему на основе чатджипити не создать такого бота для тёлок, чтобы они мужчинам мозг не сверлили. Имхо, даже платное приложение будет востребовано. Чтобы нейросеть отслеживала маркеры состояния собеседницы, и в нужные моменты програмировало её допустим на анал, и при этом присылало на телефон заказчика кодовое слово.
P.S. Этим сообщением от 27.08.2023 г., оставляю за собой право на интеллектуальную собственность на патент такого приложения, и процентами роялтиз не менее 25%.
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399
Andrei сеньор Леонсио 11 минут назад
Хотите себе каждый 4ый анал? А жопа не треснет?
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