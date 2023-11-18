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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!
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7.
Дальнегорск, Приморский край, 1970-е годы. Статус города получил в 1989 году, на момент съемки был рабочим поселком.
26.
Тында, Амурская область. Первые шестнадцатиэтажные дома. Конец 1980-х годов. Дома построены в 1986 году.
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