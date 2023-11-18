751
33
Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
×
×
Источник:
Еще крутые истории!
- "В ресторане платил я": парень записывал список трат и то, что сделал для девушки во время отношений
- Что женщины обсуждают на форумах
- 25 людей, которые стали свидетелями исторических событий
- Жуткие истории, случившиеся на самом деле
- Истории, за которые людям немного стыдно до сих пор
Новости партнёров
реклама
Секундомер нервно курил в углу, завидуя нашим ударам пульса.
Молодое сердечко вывезло, но больше мы таких экспериментов не ставили