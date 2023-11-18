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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
18 ноября 2023 21:38
Метки: Россия   СССР   история   фото   
751
33

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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10  комментариев
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223
iskra 3 часа назад
Половину аналогичных фотографий можно сегодня наснимать. А если сделать поправку на модели техники и фасоны одежды, то и все 100%..
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10k
JeanLuk 3 минуты назад
Комментарий к фото
Уже нет. Недавно вынесли такой. Приставку для него ещё купи. А LCD сейчас копейки стоят с полным фаршем.
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JeanLuk 4 минуты назад
Комментарий к фото
Он продавался вплоть до санкций, сейчас просто "нет в наличии" в электронных аптеках, видать весь выпили
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77k
Viktor Час назад
Такой завод похерили (да не его одного - RAF, VEF, Sarkana zvaigzne {мопеды} и ещё кучу), а теперь закупаем электрички у чехов!

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Vacony 3 часа назад
так и не понял.. бальзам Битнера все же полезный или как... )
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