Картина из гостиной оказалась подлинником Антониса Ван Дейка

Некоторые вещи становятся настолько обыденными, что мы не замечаем их ценности. Так, семья из Андалусии, Испания, на протяжении многих десятилетий владела шедевром XVII века фламандского живописца и даже не догадывалась об этом.
Полотно "Представление младенца Иисуса святой Варваре", написанное Антонисом Ван Дейком, висело в гостиной семьи из испанского города Хаэн.
Фотография работы, имеющей религиозный характер, не была опубликована. Размер картины составляет всего 130 на 92 см. Вероятно, пару столетий назад семья купила шедевр у фламандцев, прибывших в Севилью.
Антонис Ван Дейк обучался в мастерской Питера Пауля Рубенса, а впоследствии стал придворным художником английской королевской семьи. Его портреты обреченного на смерть Карла I и других представителей правящей элиты были более мягкими, чем изображения их предшественников.
Ван Дейк умер в 1641 году, за восемь лет до того, как Карл I лишится головы в ходе гражданской войны в Англии.
Сегодня имя Ван Дейка связано с фирменным типом бородки, а его портреты и религиозные работы хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.
Владелец картины не намерен спекулировать, но он заинтересован в том, чтобы она осталась в Севилье - городе, где сейчас живет семья и с которым у него особая связь", - заявил адвокат семьи Луис Баэна.
Семья планирует запросить "справедливую и разумную цену". Скорее всего, покупателем станет Музей изящных искусств Севильи.
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В чем ценность, господа?
Работал в советском педучилище, где учились будущие преподаватели рисования и черчения - да они писали лучше, чем все эти "мастера"!
Но ИМЯ они не имели. Это всё субъективно.
В искусстве стоит имя, а не талант, а имя делают поклонники.
Поклонники, это кто? Кто больше денег даст?
Отожж.
Из-за этого появилась куча течений, где художники и писатели ушли в "отрицание" классики, но опять... за деньги.
Вот мы и имеем такие шедевры...
Любите красивое, для вашей души...