Картина из гостиной оказалась подлинником Антониса Ван Дейка

Антонис Ван Дейк обучался в мастерской Питера Пауля Рубенса, а впоследствии стал придворным художником английской королевской семьи. Его портреты обреченного на смерть Карла I и других представителей правящей элиты были более мягкими, чем изображения их предшественников.

Ван Дейк умер в 1641 году, за восемь лет до того, как Карл I лишится головы в ходе гражданской войны в Англии.