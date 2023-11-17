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Картина из гостиной оказалась подлинником Антониса Ван Дейка

Картина из гостиной оказалась подлинником Антониса Ван Дейка

Автор:
17 ноября 2023 12:24
Сообщество : Искусство
Метки: Антонис Ван Дейк   Испания   Шедевр   искусство   картина   находка   
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Некоторые вещи становятся настолько обыденными, что мы не замечаем их ценности. Так, семья из Андалусии, Испания, на протяжении многих десятилетий владела шедевром XVII века фламандского живописца и даже не догадывалась об этом.

Полотно "Представление младенца Иисуса святой Варваре", написанное Антонисом Ван Дейком, висело в гостиной семьи из испанского города Хаэн.

Фотография работы, имеющей религиозный характер, не была опубликована. Размер картины составляет всего 130 на 92 см. Вероятно, пару столетий назад семья купила шедевр у фламандцев, прибывших в Севилью.


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Антонис Ван Дейк обучался в мастерской Питера Пауля Рубенса, а впоследствии стал придворным художником английской королевской семьи. Его портреты обреченного на смерть Карла I и других представителей правящей элиты были более мягкими, чем изображения их предшественников.

Ван Дейк умер в 1641 году, за восемь лет до того, как Карл I лишится головы в ходе гражданской войны в Англии.


Сегодня имя Ван Дейка связано с фирменным типом бородки, а его портреты и религиозные работы хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.


Владелец картины не намерен спекулировать, но он заинтересован в том, чтобы она осталась в Севилье - городе, где сейчас живет семья и с которым у него особая связь", - заявил адвокат семьи Луис Баэна.

Семья планирует запросить "справедливую и разумную цену". Скорее всего, покупателем станет Музей изящных искусств Севильи.

Источник:

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Метки: Антонис Ван Дейк   Испания   Шедевр   искусство   картина   находка   
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Бритва Час назад
пальцы рисовать умел
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65k
doker 44 минуты назад
Я с половиной "фишкян" на "пиках" из-за своего виденья искусства.
В чем ценность, господа?
Работал в советском педучилище, где учились будущие преподаватели рисования и черчения - да они писали лучше, чем все эти "мастера"!
Но ИМЯ они не имели. Это всё субъективно.
В искусстве стоит имя, а не талант, а имя делают поклонники.
Поклонники, это кто? Кто больше денег даст?
Отожж.
Из-за этого появилась куча течений, где художники и писатели ушли в "отрицание" классики, но опять... за деньги.
Вот мы и имеем такие шедевры...
Любите красивое, для вашей души...
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