В Испании предположительно обнаружен утерянный шедевр Караваджо

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В Испании в рамках аукциона Ansorena должна была с молотка уйти картина, которую относили к кисти испанского караваджиста Хосе де Риберы, жившего в XVII веке. Стоимость лота составляла всего 1500 евро. Однако после вмешательства экспертов из музея Прадо картину срочно сняли с торгов: у специалистов есть серьезные подозрения, что это шедевр самого Караваджо, утраченный почти 400 лет назад.
Картина называется "Увенчание терновым венцом"; на ней изображен Иисус Христос, которого готовят к распятию. Искусствоведы музея Прадо считают, что она действительно может принадлежать кисти известного живописца Микеланджело Меризи да Караваджо.
Хосе де Рибера был испанским последователем Караваджо и подражал мастеру, используя его художественные приемы, поэтому, возможно, полотно и было ошибочно приписано Рибере.
Хосе де Рибера был испанским последователем Караваджо и подражал мастеру, используя его художественные приемы, поэтому, возможно, полотно и было ошибочно приписано Рибере.
После снятия с торгов картину отправили в музей Прадо для дальнейшего изучения. Также было принято решение о признании полотна объектом культурного наследия, что запрещает его вывоз из страны. Если догадка экспертов подтвердится и это действительно пропавшая в XVII веке картина Караваджо "Се Человек", то ее стоимость составит 100-150 млн евро при продаже частному лицу или 50 млн евро при продаже государственному музею.
За подлинность картину горячо ратует искусствовед Мария Кристина Терцаги. Она уверяет, что красный цвет в пурпурной мантии, покрывающей Христа, точь в точь такой же, как на картине Караваджо, изображающей Саломею с головой Иоанна Крестителя, что находится в королевском дворце в Мадриде.
За подлинность картину горячо ратует искусствовед Мария Кристина Терцаги. Она уверяет, что красный цвет в пурпурной мантии, покрывающей Христа, точь в точь такой же, как на картине Караваджо, изображающей Саломею с головой Иоанна Крестителя, что находится в королевском дворце в Мадриде.
Караваджо был мастером использования техники светотени. На снимке: его работа "Терновый венец", выполненная в период между 1602 и 1607 годами
Но часть специалистов с этим не согласны и настроены скептически. "Это не Караваджо. Я полагаю, что это полотно - просто очень хорошее подражание Караваджо", - говорит Никола Спиноза, один из крупнейших исследователей итальянской живописи XVII века.
Возможно, специалисты расходятся во мнениях еще и потому, что картина в плохом состоянии, требует реставрации и только после этого можно будет сделать окончательные выводы.
Возможно, специалисты расходятся во мнениях еще и потому, что картина в плохом состоянии, требует реставрации и только после этого можно будет сделать окончательные выводы.
Аукционный дом Ansorena
Это не первый случай, когда обнаруживается картина, предположительно принадлежащая кисти Караваджо.
В 2014 году утерянный шедевр художника под названием "Юдифь, убивающая Олоферна" был найден под старым матрасом на чердаке французского города Тулуза. На полотне в библейском стиле была изображена красивая еврейская вдова, обезглавливающая спящего ассирийского полководца.
Картина стоимостью около 170 миллионов долларов должна была уйти с молотка в июне 2019 года, но всего за два дня до аукциона ее анонимно приобрел иностранный покупатель.
В 2014 году утерянный шедевр художника под названием "Юдифь, убивающая Олоферна" был найден под старым матрасом на чердаке французского города Тулуза. На полотне в библейском стиле была изображена красивая еврейская вдова, обезглавливающая спящего ассирийского полководца.
Картина стоимостью около 170 миллионов долларов должна была уйти с молотка в июне 2019 года, но всего за два дня до аукциона ее анонимно приобрел иностранный покупатель.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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