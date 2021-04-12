В Испании предположительно обнаружен утерянный шедевр Караваджо

После снятия с торгов картину отправили в музей Прадо для дальнейшего изучения. Также было принято решение о признании полотна объектом культурного наследия, что запрещает его вывоз из страны. Если догадка экспертов подтвердится и это действительно пропавшая в XVII веке картина Караваджо "Се Человек", то ее стоимость составит 100-150 млн евро при продаже частному лицу или 50 млн евро при продаже государственному музею.



За подлинность картину горячо ратует искусствовед Мария Кристина Терцаги. Она уверяет, что красный цвет в пурпурной мантии, покрывающей Христа, точь в точь такой же, как на картине Караваджо, изображающей Саломею с головой Иоанна Крестителя, что находится в королевском дворце в Мадриде.