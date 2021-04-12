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В Испании предположительно обнаружен утерянный шедевр Караваджо

В Испании предположительно обнаружен утерянный шедевр Караваджо (4 фото)

Автор:
12 апреля 2021 16:35
Сообщество : Искусство
Метки: Шедевр   караваджо   картина   находка   подлинность   полотно   утраченное   эпоха возрождения   
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В Испании в рамках аукциона Ansorena должна была с молотка уйти картина, которую относили к кисти испанского караваджиста Хосе де Риберы, жившего в XVII веке. Стоимость лота составляла всего 1500 евро. Однако после вмешательства экспертов из музея Прадо картину срочно сняли с торгов: у специалистов есть серьезные подозрения, что это шедевр самого Караваджо, утраченный почти 400 лет назад.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Шедевр   караваджо   картина   находка   подлинность   полотно   утраченное   эпоха возрождения   
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1  комментарий
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−26
_________ 3 часа назад
Караваджо мой любимый художник, мастер света ...и тени
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