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13 захватывающих фильмов, интрига которых разворачивается вокруг судебного процесса

13 захватывающих фильмов, интрига которых разворачивается вокруг судебного процесса

Автор:
17 ноября 2023 11:22
Сообщество : Кино
Метки: адвокат   кино   роль   суд   судебный процесс   съемка   фильм   
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Большинство из них получили престижные награды, другие становились номинантами и стали культовыми среди зрителей.

В общем понимании суд — это вершитель справедливости. Как орган власти он наказывает преступников и защищает права граждан. Но и на старуху бывает проруха. Немало известных случаев судебных ошибок, немало скандалов, разразившихся на почве разбирательств. Такой широкий и яркий жизненный материал является плодотворным для создания кино. Часть подобных фильмов основана на реальных событиях, что подтверждает важность осмысления их в обществе. Другая часть построена на выдумке, цель которой — зацепить зрителя захватывающей детективной историей.

Мы собрали лучшие фильмы, которые выстроены вокруг судебного разбирательства.

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Кевин Ломакс (Киану Ривз) защищает в суде исключительно негодяев, но один клиент (Аль Пачино) оказался похлеще других.

Драматический триллер об убийстве мужа известной писательницы, свидетелем которого были их слепой сын и собака. Фильм получил две престижные награды Каннского фестиваля.

Лёгкая комедия, которая, несмотря на всю «розовость», приковывает к главной интриге фильма.

Кенни приговаривают на пожизненный срок за убийство с особой жестокостью. Все свидетельствуют против него. Единственный, кто встаёт на его защиту, — сестра, которая посвятила себя поиску улик.

Семейная драма, в которой ребёнок оказывается между двух огней — родителями с их нерешёнными проблемами (Дастин Хоффман и Мэрил Стрип). Фильм получил пять премий «Оскар».

Мюзикл о чикагской женской тюрьме и хитроумном адвокате преступниц (Ричард Гир). Фильм завоевал шесть премий «Оскар».

Фильм основан на реальной истории правозащитницы Эрин Брокович, которая боролась против корпорации, загрязняющей воду и вызывающей тем самым онкологические заболевания у людей. Джулия Робертс за свою роль в этом фильме получила «Оскар».

Пол Ньюман играет роль некогда отличного адвоката, личные проблемы которого отдалили его от судебной практики. Но однажды коллега предлагает взять ему одно очень непростое дело… Филь номинировался на пять премий «Оскар».

Адвокату предстоит разбирать дело 11-летней девочки, подавшей в суд на своих родителей за то, что та была зачата «в пробирке» с целью поддержания своей сестры, больной лейкемией.

В эпоху расизма и антисемитизма (1940-е года) начинающий адвокат Тергуд Маршалл берётся за дело, которое сделает шаг навстречу равенству граждан вне зависимости от национальности и цвета кожи. Чедвик Боузман играет роль будущего первого афроамериканца-судьи Верховного суда США.

Джози Эймс вынуждена работать на шахте, среди мужчин. Но сильный пол не терпит конкуренции, тем более, когда конкурентом оказывается «слабый» пол. Джози вынуждена подать в суд, чтобы защитить себя и женщин-коллег. Шарлиз Терон и Фрэнсис Макдорманд были номинированы на «Оскар» за свои роли в этом фильме.

Ещё одна блистательная роль Джима Керри, который играет успешного адвоката, построившего свою карьеру и жизнь на лжи.

Мини-сериал, основанный на реальной истории русской мошенницы, притворявшейся богатой наследницей.

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Метки: адвокат   кино   роль   суд   судебный процесс   съемка   фильм   
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