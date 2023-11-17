13 захватывающих фильмов, интрига которых разворачивается вокруг судебного процесса

В общем понимании суд — это вершитель справедливости. Как орган власти он наказывает преступников и защищает права граждан. Но и на старуху бывает проруха. Немало известных случаев судебных ошибок, немало скандалов, разразившихся на почве разбирательств. Такой широкий и яркий жизненный материал является плодотворным для создания кино. Часть подобных фильмов основана на реальных событиях, что подтверждает важность осмысления их в обществе. Другая часть построена на выдумке, цель которой — зацепить зрителя захватывающей детективной историей.

Мы собрали лучшие фильмы, которые выстроены вокруг судебного разбирательства.