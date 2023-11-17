Тест бытового недопонимания

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Порой заходишь в гардероб или на кухню, берёшь в руки очередной прибор супруги... и ничего не понимаешь... Для чего нужны ножницы с десятью лезвиями? Или мохнатая палочка... Это всё для чего нужно? Помогите разобраться с форменным безобразием!
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Хоть бы для разных результатов разные концовки прописали бы.
Половину просто угадал, не имея ни малейшего представления что это такое.
Фифти-фифти!
Я знаю, что такое пипидастр - интересное слово, но пельмени могу есть и вилкой, и ложкой. Что первое под руку попадётся.
Многое уже давно и прочно в обиходе присутствует. Для чистки цитрусов не видел раньше, ну и устричный прибор я как-то иначе представлял.