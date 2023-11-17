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Тест бытового недопонимания

Тест бытового недопонимания

Автор:
17 ноября 2023 10:17
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   гардероб   дом   кухня   приборы   тест   что это такое   
3599
1
Порой заходишь в гардероб или на кухню, берёшь в руки очередной прибор супруги... и ничего не понимаешь... Для чего нужны ножницы с десятью лезвиями? Или мохнатая палочка... Это всё для чего нужно? Помогите разобраться с форменным безобразием!

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Метки: Тесты   гардероб   дом   кухня   приборы   тест   что это такое   
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18  комментариев
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34k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Точилка для ножниц какая-то странная. Остальное вещи себе как вещи.. 10/9
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31k
Владимир 7 минут назад
Хе-хе.)
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20k
Robin Hood Полчаса назад
Из 10 вопросов ответили верно на 9. Да вы настоящий профи в самых разных областях. И бытовая сфера для вас не является чем-то странным или магическим.

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647
ruslan d Полчаса назад
угадал 7
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1k
Ugo 40 минут назад
Из 10 вопросов ответили верно на 10. Да вы настоящий профи в самых разных областях. И бытовая сфера для вас не является чем-то странным или магическим.

Хоть бы для разных результатов разные концовки прописали бы.
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6k
Duckk Час назад
Всё просто.
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23k
sanchesS80 Час назад
9 из 10
Половину просто угадал, не имея ни малейшего представления что это такое.
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701
Шурман Час назад
И так сойдёт!
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65k
doker Час назад
Прикольно!
Фифти-фифти!
Я знаю, что такое пипидастр - интересное слово, но пельмени могу есть и вилкой, и ложкой. Что первое под руку попадётся.
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23k
hebpat Час назад
очень просто, даже не зная можно догадаться
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1k
Gadova Час назад
Срезалась на двух последних.
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28k
Lehoia 2 часа назад
Варианты ответов тут явно лишние.
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16k
Majul 2 часа назад
Из 10 вопросов ответили верно на 8. Да вы настоящий профи в самых разных областях. И бытовая сфера для вас не является чем-то странным или магическим.

Многое уже давно и прочно в обиходе присутствует. Для чистки цитрусов не видел раньше, ну и устричный прибор я как-то иначе представлял.
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