Тест бытового недопонимания

Порой заходишь в гардероб или на кухню, берёшь в руки очередной прибор супруги... и ничего не понимаешь... Для чего нужны ножницы с десятью лезвиями? Или мохнатая палочка... Это всё для чего нужно? Помогите разобраться с форменным безобразием!

Что ты такое? 0