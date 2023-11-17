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Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
17 ноября 2023 07:48
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1100
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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13  комментариев
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16k
куджо 3 часа назад
Комментарий к фото
Ложь, только в первой серии они говорят на чешском и Это была единственная серия, где использовалась речь персонажей. Во всех последующих сериях герои ограничиваются междометиями и всяческими звуками, передающими эмоции, благодаря чему мультики практически полностью понятны без перевода для зрителя из любой страны.
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33k
Юрий 36 минут назад
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На теле многих насекомых можно увидеть хеты  - волосяной покров разной степени развития. Например, у шмеля, хеты формируют сплошной слой, создающий подобие меха. У разных насекомых хеты могут располагаться не только на теле, но также на крыльях и конечностях. Об ра зу ет ся спе циа ли зир. клет ка ми - хе тоб ла ста ми.
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57k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
С надетой шкурой любой сможет...
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57k
dima423 Час назад
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Че за кипеш!? Ты должен был прийти к ним как белый человек к туземцам...и подарить им стеклянные бусики)
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28k
Егор Час назад
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Мех
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28k
Егор Час назад
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Вариация на тему самозначимых слов. Например, слово "слово" является словом.
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28k
Егор Час назад
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24k
Виталий Касандров 2 часа назад
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Там действительно по чешки но типа эй ,ох,ах и проч .
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30k
BuG 3 часа назад
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Спину качай дурак... иначе отвалится нах.
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30k
BuG 3 часа назад
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Что за бред? Фраза же про вселенную, а не про фразу.
PS с удовольствием смотрел это шоу.
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