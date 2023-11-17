Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Источник:
- Отец забавно фотошопит своих детей, вызывая приступ ужаса у мамочек
- Каждый сходит с ума по своему: как мастер маникюра прах ногтей отдавала
- Художница создаёт забавные комиксы, в которых многие девушки узнают себя
- Подборка воодушевляющих фотографий, посвящённых папам
- Доширак от Шварценеггера и штаны от Чака Норриса: какой была реклама со знаменитостями в прошлом