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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
16 ноября 2023 21:47
Метки: СССР   история   фото   
406
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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1  комментарий
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6k
Евгений Д 2 часа назад
Хорошее было время.
И мы тогда не знали в какой хорошей стране живем,
а сейчас осталось только в памяти и в старых фото
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