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Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...
Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!
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И мы тогда не знали в какой хорошей стране живем,
а сейчас осталось только в памяти и в старых фото