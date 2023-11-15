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Музей редких минералов «Планета»

Музей редких минералов «Планета»

Автор:
15 ноября 2023 09:55
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: екатеринбург   камни   красота   минералы   музей   природа   фото   
1003
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В музее собраны многочисленные минералы со всей планеты, часть минералов подарена музею, множество минералов отдали "напрокат" известные собиратели минералов и коллекционеры (их имена есть на табличках).

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Должен пояснить-съёмка разрешена только на телефон и только для некоммерческого использования (канал не монетизирован!), поэтому и качество на тройку, лучше не снять через стекло.

Поражает то великолепие, которое создала природа многие миллионы лет назад-благодаря коллекционерам и энтузиастам своего дела мы можем видеть то, что обычно сокрыто в недрах Земли.

Музей находится в Екатеринбурге, в исторической части города.

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Метки: екатеринбург   камни   красота   минералы   музей   природа   фото   
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3  комментария
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64k
doker 58 минут назад
Минералы - наша сила и могущество.
Нужно научиться пользоваться.
Кварц - самый распространённый минерал.
Раз... и...
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7k
perekrestok 6 минут назад
Камнр реально бывают офигенно красивые. Как то были в соляной шахте метров 500 глубины. Есть места где слои соли просто фантастических цветов. Жаль фото не получились.
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606k
АРОН Полчаса назад
Офигенская красота!
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