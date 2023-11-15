Музей редких минералов «Планета»

В музее собраны многочисленные минералы со всей планеты, часть минералов подарена музею, множество минералов отдали "напрокат" известные собиратели минералов и коллекционеры (их имена есть на табличках).
Должен пояснить-съёмка разрешена только на телефон и только для некоммерческого использования (канал не монетизирован!), поэтому и качество на тройку, лучше не снять через стекло.
Поражает то великолепие, которое создала природа многие миллионы лет назад-благодаря коллекционерам и энтузиастам своего дела мы можем видеть то, что обычно сокрыто в недрах Земли.
Музей находится в Екатеринбурге, в исторической части города.
Источник:
- 18 макроснимков от немецкого фотографа, который снимает мир насекомых
- «Абрамцево» — 15 главных достопримечательностей музея-заповедника
- 12 раз, когда природа создала чудовищные вещи
- 15 сравнений, демонстрирующих невероятные перевоплощения яиц различных насекомых во взрослых особей
- И туалет на улице… Кто рискнул поселиться на маленьком частном острове, который долго не могли продать
Нужно научиться пользоваться.
Кварц - самый распространённый минерал.
Раз... и...