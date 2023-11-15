Музей редких минералов «Планета»

Должен пояснить-съёмка разрешена только на телефон и только для некоммерческого использования (канал не монетизирован!), поэтому и качество на тройку, лучше не снять через стекло.

Поражает то великолепие, которое создала природа многие миллионы лет назад-благодаря коллекционерам и энтузиастам своего дела мы можем видеть то, что обычно сокрыто в недрах Земли.