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Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...
Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!
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Пару-тройку картофелин порежешь в кастрюлю, луковицу туда, отваришь и потом в эту воду высыпаешь пакет и доводишь до готовности. Неземное блаженство, феерия вкуса. Правда, требуется один остродефицитный компонент.