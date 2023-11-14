FISHKINET
Исторические личности с гаджетами в руках: это стоит того, чтобы посмотреть Исторические личности с гаджетами в руках: это стоит того, чтобы... Пост лютой ярости и недоумения: о домах из ЭППС по бескаркасной технологии Пост лютой ярости и недоумения: о домах из ЭППС по бескаркасной... В поисках милфы: женщины от 35 лет, которые сейчас нарасхват В поисках милфы: женщины от 35 лет, которые сейчас нарасхват Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 ноября Коротко из Поднебесной. Новости смертной казни Коротко из Поднебесной. Новости смертной казни Спортсмен разыграл посетителей тренажерного зала Спортсмен разыграл посетителей тренажерного зала Собака воспитала тигрят Собака воспитала тигрят Как на МКС ощущается разница в массе объектов Как на МКС ощущается разница в массе объектов Восемь фильмов, в которых вместе сыграли Александр Демьяненко и Наталья Селезнева Восемь фильмов, в которых вместе сыграли Александр Демьяненко и... Умер один из основателей группы "Алиса" Андрей Шаталин Умер один из основателей группы "Алиса" Андрей Шаталин В Омске облили краской памятник адмиралу Колчаку В Омске облили краской памятник адмиралу Колчаку "А когда дома будет тепло?": украинка пожаловалась на отсутствие отопления, и ей посочувствовали "А когда дома будет тепло?": украинка пожаловалась на отсутствие... Сдал старший брат: в Екатеринбурге школьник убил девушку и её мать, украл банковскую карту и пошёл гулять Сдал старший брат: в Екатеринбурге школьник убил девушку и её... Любовь зла: бык "искупал" женщину в водоеме Любовь зла: бык "искупал" женщину в водоеме Ревнивые, но очень милые котики Ревнивые, но очень милые котики Вторая попытка оказалась более результативной Вторая попытка оказалась более результативной Виброкот: котёнок пытается удержаться на коробке Виброкот: котёнок пытается удержаться на коробке Миссия невыполнима - выезд с парковки Миссия невыполнима - выезд с парковки Женщины в русских селеньях Женщины в русских селеньях
Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
14 ноября 2023 21:48
Метки: СССР   история   фото   
402
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
858
Pūkains no Vidzemes 2 часа назад
Это моя любимая Родина... Эх, вернуться бы туда... Юность и прочая хренотень - ни в тему и не в кассу. Привлекает именно сама система и уверенность в завтрашнем дне в ней. А не как сейчас, когда людей у нас делят на сорта, кругом жуткая пропаганда, ложь, запреты, доносительства, а у власти в прямом смысле педик, что олицетворяет собою весь этот грёбанный театр жлобства, ненависти и холуйского угодничества перед западными хозяевами. Нищие пенсии, постоянный конвейер из наших детей, что вынуждены навсегда покидать родную землю, поскольку на родине нет ни работы, ни нормальной медицины, ни социалки, ни просто обозримого будущего...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
508
Елена 2 часа назад
Фильм слегка дебиловатый и антисоветчиной пованивающий... С появления такого кина всё начало постепенно катиться в тартарары...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Суп вермишелевый", 15 копеек, по-моему.
Пару-тройку картофелин порежешь в кастрюлю, луковицу туда, отваришь и потом в эту воду высыпаешь пакет и доводишь до готовности. Неземное блаженство, феерия вкуса. Правда, требуется один остродефицитный компонент.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1042080



Другие посты автора
В США провели первую в мире пересадку целого глаза
В США провели первую в мире пересадку целого глаза
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Фотки из душа

Популярные теги
#фото#машина#интересно#Прикол#ДТП#авто аварии#Автовсячина#собака#забавно#подборка
#автомобили#животные#интересное#люди#кино#полиция#история#дети#Ynews#девушки
#автомир#в мире#Юмор#аварии#позитив#факты#фильм#улыбнуло#Разное#криминал
Быть таким как все с детства не умел? Быть таким как все с детства не умел? Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов История советских кассетных магнитофонов История советских кассетных магнитофонов 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет

На что жалуетесь?

Вернуться