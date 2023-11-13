Растения и грибы, которые отчасти как мы

Точнее, череп. Львиный зев образует такую коробочку после завершения цветения. Лепестки опадают, и открывается семянка, из отверстий которой сыпятся семена. С этим растением связано несколько легенд. В соответствии с первой, земля, где встречаются такие мини-черепушки, гарантированно чиста от колдовства и магии. А второе предание гласит, что вкусившая цветок женщина сохранит красоту до конца дней. Но слепо верить легендам не стоит: растение ядовито, поэтому от его поедания лучше воздержаться.