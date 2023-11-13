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Растения и грибы, которые отчасти как мы

Растения и грибы, которые отчасти как мы

Автор:
13 ноября 2023 12:58
Сообщество : Факты
Метки: глаз   гриб   зуб   мозг   орган   организм   природа   сходство   ухо   человек   
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Природа – великая затейница. И среди её творений можно обнаружить очень оригинальные – растения и грибы, которые довольно точно воспроизводят некоторые детальки человеческого организма.

Многие из них совершенно безобидны, но смотрятся довольно пугающе.

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Гриб Антурус Арчера в народе известен под названием «пальцы дьявола». Представитель весёлковых начинает выползать из-под земли как рука зомби. Которая по мере созревания краснеет и превращается в дьявольскую длань. Для людей не опасен, но из-за специфического запаха тухлятины, которым гриб привлекает мух для переноса спор, в пищу «пальчики» не употребляют.

Фарш. Как есть фарш. Аскокорине мясная – студенистый гриб, обитающий на мёртвой древесине, больше похож на заготовку для котлет. Но при желании в нём можно разглядеть и мочки человеческого уха.

Если в предыдущем экземпляре часть тела только угадывается, то в этом случае сходство, что называется, фотографическое. Аурикулярия уховидная очень похожа на орган слуха. Гриб деликатесный, богат белком, содержит много железа и кальция и помогает справиться с избыточным холестерином.

Точнее, череп. Львиный зев образует такую коробочку после завершения цветения. Лепестки опадают, и открывается семянка, из отверстий которой сыпятся семена. С этим растением связано несколько легенд. В соответствии с первой, земля, где встречаются такие мини-черепушки, гарантированно чиста от колдовства и магии. А второе предание гласит, что вкусившая цветок женщина сохранит красоту до конца дней. Но слепо верить легендам не стоит: растение ядовито, поэтому от его поедания лучше воздержаться.

Родотус дланевидный – необычный гриб, который в зависимости от уровня освещения может принимать вид самых разных внутренних органов, начиная с сердечной мышцы и заканчивая лёгким. Сюрреалистичная субстанция с сетью выемок необычна, но несъедобна.

Ложные сморчки похожи на мозг. Но при сборе этих грибов надо включать свой собственный. Поскольку пятая часть всех смертей при отравлении грибами происходит именно из-за путаницы – сходства ложных и настоящих сморчков. Некоторые любители гастрономического экстрима едят ложные сморчки после специальной долгой обработки. Но даже после этого можно столкнуться с проблемами в виде диареи, рвоты и даже отказа печени.

Психотрия возвышенная – обитательница тропиков своей формой, напоминающей пухлые девичьи губы, приманивает опылителей. После открытия прицветников между ними формируются соцветия и небольшие ягодки. Психотрия ожидаемо считается символом любви. А ещё она зарекомендовала себя как эффективное средство при болезнях дыхательных путей и проблемах с кожей.

В народе это растение называют кукольными глазками. Воронец белый с куклами и забавами в реальности не имеет ничего общего. Поскольку содержит смертельно опасный для человека токсин. Некоторые виды птиц невосприимчивы к нему и спокойно клюют «глазки», способствуя переносу семян.

С натяжкой, но всё же в этом грибе можно найти сходство с кровоточащим человеческим зубом. Гиднеллум Пека или Кровавый зуб в тёмное время суток выделяет излишки влаги, накапливающиеся в мякоти. Не является ядовитым, но из-за сильной остроты и горечи в пищу не употребляется.

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Метки: глаз   гриб   зуб   мозг   орган   организм   природа   сходство   ухо   человек   
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