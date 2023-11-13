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Африканец прокатился с коровой на мотоцикле

Африканец прокатился с коровой на мотоцикле

Автор:
13 ноября 2023 07:24
Сообщество : Животные
Метки: Африка   Видео   в мире   животные   корова   мотоцикл   
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Участник дорожного движения запечатлел мужчину, решившего перевезти корову на своём мотоцикле. Интересно, как он её туда посадил?

Животное спокойно сидело на двухколёсном транспортном средстве и даже не пыталось вырваться.

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Метки: Африка   Видео   в мире   животные   корова   мотоцикл   
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2  комментария
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8k
Фельдъегерь 41 минуту назад
будет всем говорить, что катает тёлок на своем мопэде
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3k
Шапкин 36 минут назад
>>Интересно, как он её туда посадил?
Он её сажал не на мотоцикл.
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