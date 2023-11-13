Африканец прокатился с коровой на мотоцикле

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Участник дорожного движения запечатлел мужчину, решившего перевезти корову на своём мотоцикле. Интересно, как он её туда посадил?
Животное спокойно сидело на двухколёсном транспортном средстве и даже не пыталось вырваться.
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Он её сажал не на мотоцикл.