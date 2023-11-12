FISHKINET
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 ноября Любители молодого тела: мужчины рассказали, почему любят женщин помладше Любители молодого тела: мужчины рассказали, почему любят женщин... В Калуге наградят мужика, спасшего детей от разъярённой бойцовской собаки В Калуге наградят мужика, спасшего детей от разъярённой бойцовской... Защищая свою собаку, пенсионер убил напавшего пса и его хозяина Защищая свою собаку, пенсионер убил напавшего пса и его хозяина В Турции двое азербайджанцев погибли при попытке ограбить украинца В Турции двое азербайджанцев погибли при попытке ограбить украинца Москвич обменял 85 миллионов рублей на фальшивые доллары в офисе банка Москвич обменял 85 миллионов рублей на фальшивые доллары в офисе банка «Хотите быть банановой республикой - вперёд!»: профессор математики рассказал о странностях современного обучения «Хотите быть банановой республикой - вперёд!»: профессор... Не на тех напали: в Париже девушки избили мигрантов Не на тех напали: в Париже девушки избили мигрантов Как мужик шпица-сатану продавал Как мужик шпица-сатану продавал В Китае решили постепенно заменить пластмассу бамбуком В Китае решили постепенно заменить пластмассу бамбуком 17 странных телефонов прошлого, которые сегодня вызывают смех и ностальгию 17 странных телефонов прошлого, которые сегодня вызывают смех и... В Санкт-Петербурге вооружённые мигранты ограбили водителя синего трактора В Санкт-Петербурге вооружённые мигранты ограбили водителя синего... Женщины-астронавты потеряли сумку с инструментами в открытом космосе Женщины-астронавты потеряли сумку с инструментами в открытом космосе 22 неизвестных факта о фильме «Война миров», в котором Спилберг и Круз окончательно поссорились 22 неизвестных факта о фильме «Война миров», в котором Спилберг и... 20 искренних пёселей, которые души не чают в своём человеке 20 искренних пёселей, которые души не чают в своём человеке В Калуге бойцовская собака искусала детей В Калуге бойцовская собака искусала детей В Якутии полицейские устроили побоище во время празднования Дня полиции В Якутии полицейские устроили побоище во время празднования Дня...
Прогулка по Москве 1990 года

Прогулка по Москве 1990 года

Автор:
12 ноября 2023 21:36
Метки: СССР   история   фото   
369
29

На этот раз мы перенесёмся в 1990 год - Советский Союз с каждым днём становится всё более хрупким, но пока ещё держится. Давайте вместе посмотрим, как тот год прожила столица.

Интересного вам просмотра!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
724
Тамара Витальевна 3 часа назад
Ну нет!! Назад не хочу. И не уговаривайте...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
5k
Fishki_surfer 3 минуты назад
>>> Kремлевский дворец во время съезда Народных депутатов СССР. Съезд, как вы прекрасно понимаете, тоже стал последним.

Последним стал следующий:

5 сентября 1991 года V съезд народных депутатов СССР принял «Декларацию прав и свобод человека», объявил переходный период для формирования новой системы государственных отношений, подготовки и подписания Договора о Союзе Суверенных Государств. По предложению М. С. Горбачёва съезд фактически самораспустился, приняв закон «Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Стас Старицкий 2 часа назад
До 1988 года [мат]ыло более, чем достойно, но потом очень быстро сорвалось в штопор антисоветской ублюдочной вакханалии, разрухи, развала и размежевания...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Master Bo 2 часа назад
На Волгоградском проспекте, около станции метро Кузьминки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1041230



Другие посты автора
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Популярные теги
#фото#интересное#история#полиция#СССР#кот#драка#комментарии#США#Спасение
#животные#факты#кино#мигранты#собака#сарказм#девушки#Мемы#подборка#актеры
#люди#Юмор#в мире#милота#фильм#Москва#дети#нападение#природа#Госдума
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет Made in СССР: история советского нижнего белья Made in СССР: история советского нижнего белья

На что жалуетесь?

Вернуться