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На этот раз мы перенесёмся в 1990 год - Советский Союз с каждым днём становится всё более хрупким, но пока ещё держится. Давайте вместе посмотрим, как тот год прожила столица.
Интересного вам просмотра!
2.
Митинги, митинги, митинги. Их уже никто толком и не запрещает - можно спокойно выходить на улицу и говорить всё, что тебе захочется.
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5.
Очередь была колоссальной. Впрочем, чем-чем, а очередями москвичей в то время было точно не удивить.
10.
Табачный бунт в августе 1990 года: из города пропали сигареты и курильщики, возмущённые этим фактом, перекрыли движение на Волгоградском проспекте.
12.
Кремлевский дворец во время съезда Народных депутатов СССР. Съезд, как вы прекрасно понимаете, тоже стал последним.
14.
А вот тут мужчина уходит с богатым уловом из рыбного магазина "Обь", что на Комсомольском проспекте.
17.
Вид на улицу Горького, которая уже в конце года вернёт себе историческое название и станет Тверской.
27.
На Ордынке. Очередь за визами в Израиль в нидерландском консульстве, которое представляло интересы Израиля.
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Последним стал следующий:
5 сентября 1991 года V съезд народных депутатов СССР принял «Декларацию прав и свобод человека», объявил переходный период для формирования новой системы государственных отношений, подготовки и подписания Договора о Союзе Суверенных Государств. По предложению М. С. Горбачёва съезд фактически самораспустился, приняв закон «Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период»