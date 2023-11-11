Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек

Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной...

Безбилетник разбил нос контролёру в метро и поплатился

Напридумывают всякого: кот возмутился антивандальному покрытию

Первый полёт новейшего стратегического бомбардировщика США попал...

«Гардемарины 1787. Мир»: гардемарины, опять!

Забота и ласка способны изменить любого

Наглядный пример того, как может долбануть слон

Прекрасный танец из далекой Африки

11 рестлеров, которые благодаря своему таланту и харизме стали...

В Беларуси на порно-модель завели уголовное дело... за порнографию

Фото помытых котов, чьи владельцы наверняка были очень сильно...

В Уфе спасли ворону, которая провисела на леске между деревьями...

Ученые выяснили, сколько времени нужно мозгу, чтобы восстановиться...

Вооружённая женщина попыталась ограбить ломбард в Москве

Волшебство мира глазами Шикхея Го

"Они настоящие!": учёные заявили, что гуманоиды из Перу - не подделка

Красноглазая квакша: её глаза могут входить в особый режим