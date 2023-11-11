FISHKINET
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной... Безбилетник разбил нос контролёру в метро и поплатился Безбилетник разбил нос контролёру в метро и поплатился Напридумывают всякого: кот возмутился антивандальному покрытию Напридумывают всякого: кот возмутился антивандальному покрытию Первый полёт новейшего стратегического бомбардировщика США попал на видео Первый полёт новейшего стратегического бомбардировщика США попал... «Гардемарины 1787. Мир»: гардемарины, опять! «Гардемарины 1787. Мир»: гардемарины, опять! Забота и ласка способны изменить любого Забота и ласка способны изменить любого Наглядный пример того, как может долбануть слон Наглядный пример того, как может долбануть слон Прекрасный танец из далекой Африки Прекрасный танец из далекой Африки 11 рестлеров, которые благодаря своему таланту и харизме стали знаменитыми актёрами 11 рестлеров, которые благодаря своему таланту и харизме стали... В Беларуси на порно-модель завели уголовное дело... за порнографию В Беларуси на порно-модель завели уголовное дело... за порнографию Фото помытых котов, чьи владельцы наверняка были очень сильно расцарапаны Фото помытых котов, чьи владельцы наверняка были очень сильно... В Уфе спасли ворону, которая провисела на леске между деревьями четыре дня В Уфе спасли ворону, которая провисела на леске между деревьями... Ученые выяснили, сколько времени нужно мозгу, чтобы восстановиться после пьянки Ученые выяснили, сколько времени нужно мозгу, чтобы восстановиться... Вооружённая женщина попыталась ограбить ломбард в Москве Вооружённая женщина попыталась ограбить ломбард в Москве Волшебство мира глазами Шикхея Го Волшебство мира глазами Шикхея Го "Они настоящие!": учёные заявили, что гуманоиды из Перу - не подделка "Они настоящие!": учёные заявили, что гуманоиды из Перу - не подделка Красноглазая квакша: её глаза могут входить в особый режим Красноглазая квакша: её глаза могут входить в особый режим В Подольске спасли собаку, застрявшую между трубами в канализационном люке В Подольске спасли собаку, застрявшую между трубами в...
Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
11 ноября 2023 21:55
Метки: СССР   история   фото   
275
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
babuby 2 часа назад
Ну и лови традиционный "минус" за отсутствие пояснений!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1040620



Другие посты автора
Самая большая скидка в году на пылесосы ILife
Самая большая скидка в году на пылесосы ILife
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда знаний ещё недостаточно

Популярные теги
#фото#в мире#интересное#милота#полиция#позитив#Прикол#шоу бизнес#фильм#Автовсячина
#животные#Юмор#автомобили#автомир#факты#история#аварии#авто аварии#знаменитости#Госдума
#люди#машина#интересно#кот#кино#ДТП#США#Ynews#истории#дети
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР История советских кассетных магнитофонов История советских кассетных магнитофонов

На что жалуетесь?

Вернуться