18 счастливчиков, которым попались сокровища за бесценок

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Красивые, стильные и дизайнерские вещи часто стоят очень дорого. И в то время как некоторые люди тратят на это целое состояние, другие просто идут на блошиные рынки или в комиссионные магазины и находят настоящие сокровища за сущие гроши. Взгляните!
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2. Все друзья подумали, что я сошла с ума, когда решила купить свадебное платье в комиссионном магазине
3. Мой дядя купил то, что он принял за плакат Энди Уорхола, в комиссионном магазине
Он думал, что это печать плаката, но когда он смог осмотреть его дома, то обнаружил, что на самом деле это оригинальная трафаретная печать. Эта работа раннего Уорхола середины 50-х годов. Это аукционная вещь!
8. Пора путешествовать! Нельзя сидеть дома с такими чемоданами, как эти, купила совсем недорого в комиссионке
10. Я купил эту коляску для домашних животных на распродаже. Это Лулу осматривает свою новую колесницу
16. Я купил кулон в виде рыбки на блошином рынке. Он сделан из филигранного серебра ручной работы. И в нем есть маленькое потайное отделение
17. Мне очень понравилась эта находка. Огромный аквариум с подставкой. Над ним пришлось немного поработать
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Если есть кто за границей, можно попробовать.
Я так полагаю - вещь лежит дома 5-10-15 + лет. Потом спохватываются, а чего она лежит и валит в гараж.
Ну а там у мужиков если нет куда места поставить пиво - уборка...
Вещи реально бывают прикольные, но зачем?
Я лично так же дома, лежит вещь, в контейнере полочном. На нем надпись- -положил в таком то году. Если я ее не достал спустя пару лет, я зажмурясь, чтобы обратно не переложить, с контейнера все в мусорку...