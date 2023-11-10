18 счастливчиков, которым попались сокровища за бесценок

Красивые, стильные и дизайнерские вещи часто стоят очень дорого. И в то время как некоторые люди тратят на это целое состояние, другие просто идут на блошиные рынки или в комиссионные магазины и находят настоящие сокровища за сущие гроши. Взгляните!