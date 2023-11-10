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18 счастливчиков, которым попались сокровища за бесценок

18 счастливчиков, которым попались сокровища за бесценок

Автор:
10 ноября 2023 22:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Бесценок   комиссионка   попались   сокровища   состояние   счастливчики   
2743
19

Красивые, стильные и дизайнерские вещи часто стоят очень дорого. И в то время как некоторые люди тратят на это целое состояние, другие просто идут на блошиные рынки или в комиссионные магазины и находят настоящие сокровища за сущие гроши. Взгляните!

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Метки: Бесценок   комиссионка   попались   сокровища   состояние   счастливчики   
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6  комментариев
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10k
RIZ deadening 49 минут назад
Я бы тоже купил таки штучки , они прикольные !
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130k
сoбaка cyтyлая 40 минут назад
я за домиками для специй уже десятый год охочусь!Даже реплика этих домиков (производят где-то в Башкирии) стоит очень дорого....
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2k
Atanas Rakov 52 минуты назад
Пока жили в Англии, столкнулся с необычное для меня явление - charity shop. Это магазинчики типа секонд хенд, только деньги от продажи идут на благотворительность. Теща в таких магазинчиков нашла пару очень красивых сервизов из костяного фарфора.
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7k
Allmaster Час назад
Работаю рядом с большим кооперативом гаражным. Там в помойках если регулярно заглядывать - попадаются прикольные вещи.
Я так полагаю - вещь лежит дома 5-10-15 + лет. Потом спохватываются, а чего она лежит и валит в гараж.
Ну а там у мужиков если нет куда места поставить пиво - уборка...
Вещи реально бывают прикольные, но зачем?
Я лично так же дома, лежит вещь, в контейнере полочном. На нем надпись- -положил в таком то году. Если я ее не достал спустя пару лет, я зажмурясь, чтобы обратно не переложить, с контейнера все в мусорку...
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