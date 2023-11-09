От мультитула до молотка. Приключения в слесарной

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Пассатижи каменщика, женский молоток и отвёртка бывшего... Набор странного инструмента, который стоит увидеть. Странное сочетание годноты и ущербности.
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