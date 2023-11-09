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От мультитула до молотка. Приключения в слесарной

От мультитула до молотка. Приключения в слесарной

Автор:
09 ноября 2023 19:53
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   инструменты   молоток   пила   подборка   
1131
18
Пассатижи каменщика, женский молоток и отвёртка бывшего... Набор странного инструмента, который стоит увидеть. Странное сочетание годноты и ущербности.
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Метки: Прикол   Юмор   инструменты   молоток   пила   подборка   
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6  комментариев
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127k
Аааа 39 минут назад
E.б.а.ть - колотить, как оно есть
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27k
Сталкер Полчаса назад
Никифор, хорош уже шифроваться. Как дурачок, ей-богу. ))
Ты уже за последние два дня дважды "спалился". ))
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478
александр ломовицкий Полчаса назад
Ссылка coub.com
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Бернгард Кёне

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