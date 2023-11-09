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«Проверка установила»: в Гнесинке занялись дипломной работой SHAMAN’а. И вот что они сообщили о плагиате

«Проверка установила»: в Гнесинке занялись дипломной работой SHAMAN’а. И вот что они сообщили о плагиате

Автор:
09 ноября 2023 16:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Гнесинка   диплом   певец   плагиат   шаман   эксперты   
2375
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До этого эксперты заявляли, что обнаружили в дипломе выдержки из «Википедии» и не только.

Песню Шамана «Я Русский» слышали все. Ну или почти все. Ярослав Дронов, из никому неизвестного паренька, стал суперзвездой и желанным гостем на корпоративах, ТВ и сборных концертах на стадионах. Его гонорары пробили облака и улетели куда-то в космос - всего лишь за пару лет, если не меньше.

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Так что о своём будущем певец не беспокоится, оно в любом случае будет очень даже неплохим. А вот к его прошлому есть вопросы.

Например, к дипломной работе Шамана. Эксперты из «Диссернет» проанализировали «Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и ее влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца», этот труд Дронов защитил в 2016 году. И заявили: 12 страниц диплома - полностью слизаны с других источников, а 20 страниц - частично.

Ни певец, ни его тогдашний научный руководитель из Гнесинки никак это не прокомментировали. А в сети тогда стали бурно обсуждать дипломные работы и научные звания других отечественных звёзд. Вдруг и там найдётся отрывок из «Википедии»?

Ну а сегодня представители «Гнесинки» заявили, что никаких вопросов к Дронову у них нет. Ещё в 2016 году диплом успешно прошёл проверку на плагиат и тогда специалисты установили, что он содержит не менее 60% оригинального текста.

А если там есть выдержки из «Википедии» или ещё откуда-то - ну их же не 100%, так что не страшно - но это уже домыслы, эксперты о таком не сообщали.

В соответствии с положением РАМ имени Гнесиных о государственной итоговой диссертации дипломный реферат Ярослава Юрьевича Дронова проходил проверку на антиплагиат в 2016 году.

Проверка установила наличие не менее 60 процентов оригинального текста, вследствие чего Дронов был допущен к защите ВКР, по результатам которой получил оценку «отлично».

Поэтому больше у экспертов к диплому Шамана вопросов нет. Не сплагиатил.

Источник:

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Метки: Гнесинка   диплом   певец   плагиат   шаман   эксперты   
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41  комментарий
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17k
Алекс 2 часа назад
А нет ли желания у подобных комиссий проверять 100бальные ЕГЭ по русскому у дагов к примеру?
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56
Navygator 9 минут назад
У него лицехват на голове)))
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 12 минут назад
Шаман безусловно талант и патриот, а вам ципсошные сявки обгадить его не получится!
В последнее время на Шамана выписан ципсошный циркуляр, да вот вамхер!
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1k
Веселый Пук 13 минут назад
Пол думы одни артисты и спортсмены. Страной рулят, а мозгов как у курицы. Их пусть проверят.
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377
ИНО 20 минут назад
Лично мне этот геронтофил с африканскими дредами совсем не по душе - сразу же видно что это просто раскрученный проект на злобу дня.
Вот почему-то Расторгуеву верю когда он поёт патриотические песни, а этому напомаженному веры нет.
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7k
Андрей Крылов 23 минуты назад
Пусть эти "расследователи" идут нахе! Из самих надо проверять и перепроверять не предмет "иноагенства". А "Шамана" нехрен трогать. Он нормальный, наш человек!
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1k
Александр Полчаса назад
наверное мне болжно быть совестно(?)ведь я русский и мать моя и отец и их родители были русскими но я НЕ СЛУШАЛ НИ ОДНОЙ песенки этого шайтана ОЙ шамана да похер на все -ни одной песни этого непонятка не слушал-так кусочек там,тут и все. кто-то вроде перепел его песню шутливо что за шум с ним как и с этим "ГЕРОИЧЕСКИМ хомячком" которого медальками увешивают. подь он в тапок в
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15k
Александр Маслов 46 минут назад
Мать его SHAMAN’а?
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3k
Walther 51 минуту назад
Чисто для справки, а хрена тут Бузова делает? Представитель "Гнесинки" или эксперт по плагиату?
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59k
Олег 53 минуты назад
ой, что творится? Диплом написан на основании списка литературы.... Не ВЕСЬ СКАЧАН с сайта, а именно так, как должен, используя и анализируя источники.... Вы, говномёты, текст поста читали, или только заголовок?
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4k
Феликс Дзержинский 55 минут назад
А что тут делает, зигующий тухлодырый с повязкой на руке, косящий под фашиста?
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4k
Сергей С 58 минут назад
Покажите мне диплом где меньше 60% взято из "других" источников.
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112
sir.dawidow2018 59 минут назад
Просто кого то жаба давит от успехов Ярослава!
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33k
БамбарбияКиргуду Час назад
Сказ о том, как Шаман ушатал Примадонну российской эстрады. Коротенько.
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62
Igor Час назад
У нас в стране очень много, кто может сказать "я русский!". Но монетизировать это как-то язык не поворачивается, а вот нашёлся же такой...
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353
ДедМаздай 2 часа назад
"звезда" в шоке!
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13k
кира 2 часа назад
Зависть портит характер, а некоторым и внешность...
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41k
Сергей 2 часа назад
Так и без всяких экспертов, всем понятно, как во времена интернета пишутся рядовые дипломные работы.
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5k
Григорий 2 часа назад
петушара с косичками.
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291
zu4ara Григорий 56 минут назад
"нахуй" иди
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4k
poбт 2 часа назад
ох*уеть сенсации, интриги, расследования

раньше все дипломы были с 3х книжек переписаны, сейчас с 3х сайтов

дипломы проверяльщиков уже проверили?
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Ципса пытается разогнать очередной высер.
Иногда у них выходит нагадить, но тут они обосрались.
Даже если правда , что что то там где то взял - это никакой не минус, уж тем более проступок.
Студентов учат получать результат. Кто то сам пишет, кто-то платит отличнику, кто то списывает, кто то ищет в инете. И это все надо уметь. Надо уметь найти нужное, использовать так что бы получить результат - оценку. И списывание, переделка, поиск нужного - это тоже полезные навыки.
Китайцы сначала только копировали авто, потом научились сами делать.
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August

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