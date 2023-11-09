«Проверка установила»: в Гнесинке занялись дипломной работой SHAMAN’а. И вот что они сообщили о плагиате

До этого эксперты заявляли, что обнаружили в дипломе выдержки из «Википедии» и не только.
Песню Шамана «Я Русский» слышали все. Ну или почти все. Ярослав Дронов, из никому неизвестного паренька, стал суперзвездой и желанным гостем на корпоративах, ТВ и сборных концертах на стадионах. Его гонорары пробили облака и улетели куда-то в космос - всего лишь за пару лет, если не меньше.
Так что о своём будущем певец не беспокоится, оно в любом случае будет очень даже неплохим. А вот к его прошлому есть вопросы.
Например, к дипломной работе Шамана. Эксперты из «Диссернет» проанализировали «Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и ее влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца», этот труд Дронов защитил в 2016 году. И заявили: 12 страниц диплома - полностью слизаны с других источников, а 20 страниц - частично.
Ни певец, ни его тогдашний научный руководитель из Гнесинки никак это не прокомментировали. А в сети тогда стали бурно обсуждать дипломные работы и научные звания других отечественных звёзд. Вдруг и там найдётся отрывок из «Википедии»?
Ну а сегодня представители «Гнесинки» заявили, что никаких вопросов к Дронову у них нет. Ещё в 2016 году диплом успешно прошёл проверку на плагиат и тогда специалисты установили, что он содержит не менее 60% оригинального текста.
А если там есть выдержки из «Википедии» или ещё откуда-то - ну их же не 100%, так что не страшно - но это уже домыслы, эксперты о таком не сообщали.
В соответствии с положением РАМ имени Гнесиных о государственной итоговой диссертации дипломный реферат Ярослава Юрьевича Дронова проходил проверку на антиплагиат в 2016 году.
Проверка установила наличие не менее 60 процентов оригинального текста, вследствие чего Дронов был допущен к защите ВКР, по результатам которой получил оценку «отлично».
Поэтому больше у экспертов к диплому Шамана вопросов нет. Не сплагиатил.
Источник:
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В последнее время на Шамана выписан ципсошный циркуляр, да вот вамхер!
Вот почему-то Расторгуеву верю когда он поёт патриотические песни, а этому напомаженному веры нет.
раньше все дипломы были с 3х книжек переписаны, сейчас с 3х сайтов
дипломы проверяльщиков уже проверили?
Иногда у них выходит нагадить, но тут они обосрались.
Даже если правда , что что то там где то взял - это никакой не минус, уж тем более проступок.
Студентов учат получать результат. Кто то сам пишет, кто-то платит отличнику, кто то списывает, кто то ищет в инете. И это все надо уметь. Надо уметь найти нужное, использовать так что бы получить результат - оценку. И списывание, переделка, поиск нужного - это тоже полезные навыки.
Китайцы сначала только копировали авто, потом научились сами делать.