«Проверка установила»: в Гнесинке занялись дипломной работой SHAMAN’а. И вот что они сообщили о плагиате

Так что о своём будущем певец не беспокоится, оно в любом случае будет очень даже неплохим. А вот к его прошлому есть вопросы.

Например, к дипломной работе Шамана. Эксперты из «Диссернет» проанализировали «Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и ее влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца», этот труд Дронов защитил в 2016 году. И заявили: 12 страниц диплома - полностью слизаны с других источников, а 20 страниц - частично.