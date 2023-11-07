Певец Shaman попался на плагиате

Артист Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, поёт на всех крупных площадках страны. Его патриотические композиции знают и взрослые, и дети. Но знаменитым Shaman был не всегда. И, как выясняется, будучи студентом относился к учёбе с изрядным пофигизмом.





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В частности, дипломная работа выпускника Гнесинки просто слизана со статей из сети. Эксперты сообщества "Диссернет", изучив работу с названием «Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и ее влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца», пришли к неутешительным выводам:

12 страниц диплома - полное заимствование из сетевых источников

20 страниц диплома - частичное заимствование из сетевых источников





Основную часть материала Шаман взял из статьи Гдалия Гармизы "К вопросу о формировании саунд-продюсирования", чуть меньше — из статьи Татьяны Суминовой "Продюсер: сущность и специфика социокультурного феномена", опубликованной в "Вестнике МГУКИ" в 2009 г. При этом текст оригинальных статей перенесен в диплом практически слово в слово. В 35-страничной работе эксперты встретили даже отрывки, скопированные из статей "Википедии". Лишь семь страниц диплома написаны без плагиата (не считая обложки, списка литературы, рисунков и всего того, что не использовалось для текстового анализа).





Впрочем, возможно, дипломная работа для артистов - это просто фикция, потому и отношение к ней соответствующее. Главное, чтобы специальность знал.





Сам Ярослав Дронов ситуацию не комментировал. Также пока нет комментариев от научного руководителя Шамана - Ларисы Зориловой, завкафедрой социально-гуманитарных дисциплин «Гнесинки».