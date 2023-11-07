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Певец Shaman попался на плагиате

Певец Shaman попался на плагиате

Автор:
07 ноября 2023 14:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Гнесинка   Ярослав Дронов   дипломная работа   плагиат   шаман   шоу бизнес   
1290
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Эксперты покопались в его дипломной работе и выяснили много интересного.

Артист Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, поёт на всех крупных площадках страны. Его патриотические композиции знают и взрослые, и дети. Но знаменитым Shaman был не всегда. И, как выясняется, будучи студентом относился к учёбе с изрядным пофигизмом.


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В частности, дипломная работа выпускника Гнесинки просто слизана со статей из сети. Эксперты сообщества "Диссернет", изучив работу с названием «Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и ее влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца», пришли к неутешительным выводам:

  • 12 страниц диплома - полное заимствование из сетевых источников
  • 20 страниц диплома - частичное заимствование из сетевых источников


Основную часть материала Шаман взял из статьи Гдалия Гармизы "К вопросу о формировании саунд-продюсирования", чуть меньше  — из статьи Татьяны Суминовой "Продюсер: сущность и специфика социокультурного феномена", опубликованной в "Вестнике МГУКИ" в 2009 г. При этом текст оригинальных статей перенесен в диплом практически слово в слово. В 35-страничной работе эксперты встретили даже отрывки, скопированные из статей "Википедии". Лишь семь страниц диплома написаны без плагиата (не считая обложки, списка литературы, рисунков и всего того, что не использовалось для текстового анализа).


Впрочем, возможно, дипломная работа для артистов - это просто фикция, потому и отношение к ней соответствующее. Главное, чтобы специальность знал.


Сам Ярослав Дронов ситуацию не комментировал. Также пока нет комментариев от научного руководителя Шамана - Ларисы Зориловой, завкафедрой социально-гуманитарных дисциплин «Гнесинки».

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Метки: Гнесинка   Ярослав Дронов   дипломная работа   плагиат   шаман   шоу бизнес   
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23  комментария
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2k
Выхухоль (Нагайна) Полчаса назад
Интересно, какой диплом у Инстасамки или Бузовой? Стаса Пихайлова? Кому вообще на хрен нужны дипломы певцов или певичек ртом - им что, бабло платят за то, что они со сцены свои "научные труды" оглашают?
Давайте ещё к цвету шнурков или трусов всей этой "поющей" или "пляшущей" шушеры цепляться.
Тьфу на них на всех.
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49k
Aleksandr 4 минуты назад
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30k
Aqueronte 4 минуты назад
Диплом? Он же петь учился а не писать .
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3k
VPJ 6 минут назад
Читать умеет, функции клавиш "Ctrl+C", Ctrl+V" известны, на площадках не блюет и не срётся, бухим на тачке людей не давит - уже приличный певец ртом, достойный диплома многих сегодняшних "обучалок".
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924
ProFanas 11 минут назад
А ведь ещё и список литературы надо указать... Это для того, чтобы в плагиате уличить? или для того, что читам и понял?
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55k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 12 минут назад
"12 страниц диплома - полное заимствование из сетевых источников 20 страниц диплома - частичное заимствование из сетевых источников"

так большенство студентов "сдавали" . пусть проверяют тогда всех "носителей вышки" .
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940
Сергей Ковалев 16 минут назад
Эксперты сообщества "Диссернет" пусть проверят дипломы Аппарата Президента, Кабинета Министров, Правительства, Госдумы и Совета Федерации. И опубликуют результаты.
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57k
dima423 19 минут назад
Че за бред?? А что кто то диплом сам писал без помощи интернета??
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4k
workmen77 24 минуты назад
В нем всё ненастоящее и искусственное, начиная от списанного диплома, образа белокурова русского патриота и заканчивая песен, написанных в угоду политической конъюнктуры.
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18k
тов.Suhov 41 минуту назад
Ну как же так-то, а..?
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3k
Дмитрий 47 минут назад
Ну его, этого шаманчика, в битву экстрасенсов на хрен. Выглядит он ужасно и поёт противным голосом. Вот совсем не нравится он мне. Ещё и работу написал хреново. И вот честно, я не верю, что он сам писал эти патриотические песни.
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347
Серега Дмитрий 18 минут назад
Конечно не сам.Продюссеры вовремя смекнули,что на волне сегодняшних событий,можно словить бабла немало.Только вот образ ,да и прозвище,никак не соответствуют текстам песен.Так и хочется сказать -"Не верю".
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15k
Александр Маслов 53 минуты назад
Умные нравятся, хитрые – нет (не внушают доверия). ...А эти его задуманные проектантами крашенные дреды как-то с национальной гордостью не гармонируют (моё личное стариковское мнение)
.
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767
thrashbox Час назад
Ссылка www.youtube.com
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